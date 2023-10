Was hat künstliche Intelligenz (KI) mit dem Handwerk zu tun? Das mag sich so mancher gefragt haben, der zur Freisprechungsfeier und Verleihung der Goldenen Meisterbriefe in den Lindenberger Löwensaal gekommen war.

Denn als Novum dieser Festveranstaltung der Kreishandwerkskammer gab es dieses Mal keine Reden von politischer Seite, dafür einen Impulsvortrag zum Thema KI. Er sollte den Handwerkern etwas Furcht nehmen, dass KI ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen könnte, andererseits Wege aufzeigen, wie die Technik ihnen assistieren könnte.

Ganz analog und in voller Lebensgröße standen Kreishandwerksmeister Jan Coenen und Hans-Peter Rauch, Präsident der Schwäbische Handwerkskammer, auf der Bühne, solche Auftritte wird die KI schon einmal nicht übernehmen. In seinem Grußwort ging Rauch darauf ein, was die Freizusprechenden in ihrer Lehrzeit schon alles leisten mussten.

Allein die Probleme der Coronapandemie seien für die Lehrlinge schwer zu bewältigen gewesen. Durch Schwierigkeiten wie Materialengpässe und gestiegene Preise, die Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine mit sich brächten, werde das robuste Handwerk zwar geschüttelt, aber nicht kaputt gemacht, ist Rauch überzeugt. Mit Sorge schaut er auf die Baubranche und äußerte den Wunsch nach staatlicher Unterstützung der Gewerke, „damit das nicht zu einer harten Krise wird“.

Wie können Lücken gefüllt werden?

Den jungen Handwerkern bescheinigte er: „Sie haben die richtige Wahl getroffen.“ Dennoch: Es fehle überall an Auszubildenden, und das sei ein existenzielles Problem. Die große Anzahl derer, die an diesem Abend die Goldenen Meisterbriefe erhalten haben und teilweise aus dem Berufsleben ausscheiden werden, bestätigt die Befürchtung. Denn die Lücken, die dadurch entstünden, müssten ja irgendwie wieder gefüllt werden.

Ob da die KI helfen könnte? Darauf ging der Impulsvortrag „Künstliche Intelligenz (KI) im Handwerk“ nun nicht ein, die Referenten Boris Simon und Frank Schöllkopf legten ihren Schwerpunkt eher darauf, wie die mittlerweile viel diskutierte Software ChatGPT im handwerklichen Alltag unterstützend eingesetzt werden könnte. Als Beispiele nannten die beiden den Briefverkehr ‐ wie etwa eine Bewerbung freundlich abgelehnt werden oder wie eine Website oder ein Instagram-Account mit Inhalten zu einer Stellenausschreibung gefüllt werden könnte.

Keine Angst vor der künstlichen Intelligenz

All das, um die Furcht dieses digitalen Instrumentes zu nehmen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie KI im Arbeitsalltag so einiges erleichtern könnte. Was die KI hingegen gar nicht ersetzen kann, ist persönliche Erfahrung in anderem Umfeld, in anderen Ländern. Lebendes Beispiel war an diesem Abend der Zimmerergeselle Benedikt Ackermann, der zu seiner Freisprechung nicht persönlich anwesend sein konnte, weil er derzeit in Kanada neue Erfahrungen sucht, speziell im Blockhausbau.

Live aus Kanada zugeschaltet

Doch digital besuchte er die Feier in einer kurzen Liveschalte, in der er seine ersten Eindrücke in dem für ihn neuen Land schilderte. Der Blockhausbau schien ein Antrieb für ihn gewesen zu sein, überhaupt das Zimmererhandwerk zu erlernen ‐ und bis er endlich nach Kanada konnte, musste er die Lehrjahre „über mich ergehen lassen“, wie er seine Lehrzeit eher scherzhaft bezeichnete.

Die freigesprochene Gesellen

53 Freizusprechende bekamen an dem Abend ihr Zeugnis überreicht. 17 Handwerker empfingen den Goldenen Meisterbrief. Sie haben also mindestens 30 Jahre lang als Meister ihres Fachs gearbeitet und das sechste Lebensjahrzehnt vollendet. Und weil diese schon bald Lücken hinterlassen werden, herrschte bei der Ehrung eine Mischung aus Bewunderung ‐ seitens der Junggesellinnen und -gesellen, und einem Hauch von Wehmut und Sorge im Saal.

Bau-Innung der Maurer Mervin Bär (Baubetrieb GmbH, Sigmarszell), der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Sebastian Beinke (Fliesen-Breyer, Sigmarszell), die Maurerin Johanna Greinwald (Anton Bufler Bauunternehmung GmbH, Weiler-Simmerberg) und ihr Maurerkollege aus demselben Betrieb, Thaddäus Müller.

Zimmerer-Innung Lindau Zimmerer Benedikt Ackermann (Zimmerei Josef Kleinhans, Röthenbach), Philip Ackermann (R.&G. Schmalzl, Hergatz), Eliah Beresford (R.&G. Schmalzl, Hergatz), Julius Demmerer (Holzbau Rechtsteiner, Wasserburg), Matthias Epp (Ulrich Zeh, Maierhöfen), Niklas Fischer (Ulrich Zeh, Maierhöfen), Daniel Fleischer (Zimmerei Michael Ohmayer, Sigmarszell), Maximilian Gretter (Zimmerei Kolb & Kempter, Grünenbach), Tobias Heimpel (Stiehle Holz & Solar Projekte, Lindau), Phillip Höß (Holzbaus Forster, Opfenbach), Luis Jarde (Holzbaus Trunzer, Opfenbach), Sandra Klaus (Zimmerei Klaus, Argenbühl), Daniel Rasch (Holzbau Trunzer, Opfenbach), Franz Schelle (Zimmerei Schneider, Röthenbach), Finn Schimpf (Ulrich Zeh, Maierhöfen), Leonard Steckenreuter (R.&G. Schmalzl, Hergatz) und Stefan Zeh (Jarde Holzbaus, Gestratz).

Kfz-Innung, Kraftfahrzeugmechatroniker Nemanja Antic (Premio Lindau), Friedrich Dettmer (Autoplus, Wangen), Pascal Feßler (Horst Kießling, Weiler-Simmerberg), Markus Göswein (Horst Kießling, Weiler-Simmerberg), Stiliyan Ivanov (Autohaus Stadler), Vincent König (Erwin Stadelmann, Grünenbach), Sara Lovasz (Autohaus Bernhard, Lindau), Julian Marth (Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH, Lindau), Thomas Ryse Maurus (Andre Kunack Autohaus Manfred Jochim, Scheidegg), Jonas Michels (Mario Minnichberger, Sigmarszell), Sinan Sahin (Autohaus Seitz, Lindau), Henry Schmieder (Autohaus Dreher, Wildmoser, Lindau), Ersin Selimov (Autohaus Stadler), Manuel Stebel (Autohaus Dreher, Wildmoser GmbH, Lindau), Kevin Volkmer (Autohaus Armin Birk, Sigmarszell) und David Willig (Autohaus Seitz, Lindau).

Innung für Elektro- und Informationstechnik Lindau Elektroniker: Michael Haubenschild (Elektro Götze, Lindau), Viviane Müller (Elektro Grundl, Ellhofen), Matthias Sigosch (Elektrotechnik Christian Bauch, Lindau), Jeremias Wulf (Elektro Herz, Lindau) und Nicolas Zürn (Elektrotechnik Brasser, Wasserburg).

Maler-Innung Lindau Maximilian Hauser (Maler Mayr, Lindenberg)

Metall-Innung Lindau Metallbauer Georg Martin Philippi (Metallbau Konrad Fäßler, Scheidegg), Quirin Specht (Steinhauser Metalltechnik, Scheidegg) und Tobias Sprenger (Röthlingshöfer Schlosserei-Metallbau, Weißensberg).

Innung für Sanitär-, Heizungs- und Kältetechnik Lindau Klempner Lucas Bartsch (Rainer Schuster Bauspenglerei, Lindenberg), Klempnerin Irene Behrendt (Bauspenglerei Stefan Schnell, Wasserburg) und Klempner Gabriel Wegner (Spenglerei Preis, Weiler-Simmerberg).

Schreiner-Innung Tobias Brög (Robert Kranz, Lindau), Florian Hirlinger (Tobias Hirlinger, Nonnenhorn), Adrian Rauch (Stefan Irmler, Lindau) und Felix Wägele (Spieler, Maierhöfen).