Schwarze Eier mit roten Symbolen: Frau bewirft 18 Kirchentüren

Eine Serie von Sachbeschädigungen konnte von der Polizeiinspektion Lindenberg aufgeklärt werden. In den zurückliegenden Monaten waren in insgesamt 18 Fällen Kirchentüren und -fassaden von westallgäuer Kirchen jeweils mit einer Vielzahl von Eiern beworfen worden.

Es wurde daher Ermittlungsverfahren wegen „Sachbeschädigung und Störung der Religionsausübung“ eingeleitet, berichtet die Polizei. Die Taten wurden an verschiedenen Tagen - immer nachts - ausgeführt.

Auffällig war, dass die Eier schwarz bemalt und mit roten Buchstaben oder Zahlen versehen waren. In der Nacht zum Sonntag, 3. März, konnte in der Nähe der Kirche in Heimenkirch eine Verdächtige durch eine Streife der Polizei kontrolliert werden. Zuvor war die dortige Kirche von Eiern beworfen worden. Die Frau wurde daraufhin zur Wache verbracht, stritt aber zunächst ihre Tatbeteiligung ab.

So ist die Frau aufgeflogen

Eine in Tatortnähe gefundene Tasche konnte ihr jedoch zugeordnet werden. In der Tasche fanden die Beamten leere Eierkartons, so dass sie erneut bei der Polizei vorgeladen und zu dem Sachverhalt befragt wurde.

In ihrer Vernehmung räumte die Frau ihre Taten ein. Als mögliches Motiv gab sie ihre aktuell vorherrschenden persönlichen Lebensumstände an und bereue mittlerweile ihre Taten.