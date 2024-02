Neue Deutsche Hutkönigin gesucht

Eigentlich dreht sich in Lindenberg immer alles um den Hut. Aber ganz besonders viel Wirbel wird um die Kopfbedeckung gemacht, wenn der Hut-Tag ansteht. Vor allem, wenn - wie alle zwei Jahre der Fall - an diesem Tag die Deutsche Hutkönigin gewählt wird. 2024 ist wieder solch ein Wahljahr, in dem die neue Repräsentantin für die jahrhundertealte Lindenberger Hutgeschichte gesucht wird.

Neben repräsentativen Pflichten bei städtischen Veranstaltungen, gehören spannende Einsätze bei Messen, Events und Kulturveranstaltungen zu ihren Aufgaben. Dazu kommen der Besuch sozialer Einrichtungen und natürlich die Repräsentation des Deutschen Hutmuseums. Darüber hinaus hat jede Hutkönigin bis jetzt ganz individuell ihre Akzente gesetzt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Für dieses bedeutende Amt können sich interessierte Kandidatinnen ab jetzt bewerben. Zur Vorausscheidung Mitte April reisen die ausgewählten Kandidatinnen dann an und werden in einem „Casting“ von örtlichen Hut-Fachleuten nominiert. Am Lindenberger Hut-Tag präsentieren sich dann die Kandidatinnen der Öffentlichkeit. Eine mit Hut-Spezialisten besetzte Jury wählt unter diesen Kandidatinnen die neue Deutsche Hutkönigin 2024/26. Der 23. Lindenberger Hut-Tag findet am Sonntag, 5. Mai, statt.

Unser Anforderungsprofil an die Bewerberinnen: Damen ab 25 Jahre, die an Mode interessiert sind und natürlich mit Leidenschaft Hüte tragen. Sie sollten aufgeschlossen sein und Freude daran haben, Hutmode zu präsentieren. Aufgrund der Präsentationen und Einsätze im Amt der Hutkönigin sollten die potentiellen Kandidatinnen eine gewisse zeitliche Flexibilität mitbringen.

Die neue Deutsche Hutkönigin erhält zur Wahl ein Wellness-Wochenende im Hotel Waldsee in Lindenberg, einen „königlichen“ Hut sowie einen Einkaufsgutschein der Leistungsgemeinschaft Lindenberg.

Bei der Bewerbung bitte das Alter angeben, mindestens ein Bild mit Hut mitschicken und den Grund für die Bewerbung nennen. Die Bewerbung ist an Kultur & Tourismus Lindenberg, Museumsplatz 1, 88161 Lindenberg im Allgäu zu richten oder per Mail an [email protected]. Bewerbungsschluss ist der 8. April 2024.