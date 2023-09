Liebherr–Aerospace veranstaltet Berufsinfofestival

Eintrittsbändchen, Bühne, Line–up — klingt nach Festival, ist es auch: Die Liebherr–Aerospace Lindenberg GmbH öffnet am Freitag, 22. September, von 14 bis 18 Uhr ihre Tore für das diesjährige Berufsinfofestival. Es steht unter dem Motto „Opportunities — Ein Festival, ein Ziel: Deine Ausbildung“. Das Festivalteam, bestehend aus dem Ausbildungspersonal und den Auszubildenden gestaltet das Line–Up des Tages und präsentiert das Ausbildungsangebot des Unternehmens.

Für den Zutritt zum Gelände erhalten Besucherinnen und Besucher ein eigens entworfenes Liebherr–Festival–Bändchen. Im Betriebsrestaurant der Liebherr–Aerospace werden sowohl die Hauptbühne als auch einige Infostände aufgebaut sein. Mehrere Acts sind dort während des Festivals geboten und werden von interaktiven Spielen, passend zu den unterschiedlichen Lehrberufen begleitet.

In der Ausbildungswerkstatt wird für die Berufsorientierung ein „Speed Dating“ an den Werkbänken angeboten. Zudem umfasst das Angebot des Unternehmens mit „Job–Check Joe“ einen „Erste–Hilfe–Kurs in der Berufsorientierung“.

41 Auszubildende starteten in diesem Jahr am 1. September in insgesamt neun verschiedene Ausbildungsberufe bei Liebherr-Aerospace an den Standorten in Lindenberg und Friedrichshafen. Wie die vorangehenden Ausbildungsjahre trafen sich die Azubis gleich zu Beginn vom 6. bis 9. September zu den Kennenlerntagen in Oberstdorf. Dem Namen entsprechend steht hierbei das Kennenlernen im Vordergrund. Der Teamgedanke wird dabei schon von Ausbildungsbeginn an geprägt und gelebt.