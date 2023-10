Landkreis liegt mit Großprojekt im Zeitplan

Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf der Agenda zum Neubau der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg ist erreicht. Rund ein Jahr nach dem Spatenstich am 18. Oktober 2022 sahen sich Landrat Elmar Stegmann, die Bürgermeister Eric Ballerstedt und Ulrich Pfanner, die Schulleitung der Antonio-Huber-Schule Elisabeth Magin und Ulrike Bensch, Sonja Müller und Bürgermeister Christian Hauber sowie weitere Mitglieder des Kreisausschusses, die Projektleitung, Planer und Handwerksbetriebe den aktuellen Stand des sonderpädagogischen Förderzentrums beim Richtfest aus nächster Nähe an und zogen ein Zwischenfazit zum aktuellen Stand. Dies teilt das Landratsamt in Lindau mit.

„Es freut mich sehr, dass wir mit dem Bau absolut im Zeitplan liegen. Dies ist das Resultat einer eingespielten und konstruktiven Kooperation aller Beteiligten. Einen herzlichen Dank an den Freistaat Bayern für die Förderung sowie allen Projektbeteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit bereits von der Planung an, bis hin zum jetzigen Stand des Großprojekts. Damit sich die gesamte Schulfamilie in dem Neubau wohlfühlt, wurde das Gebäude in enger Abstimmung nach ihren Bedürfnissen geplant. Gemeinsam schaffen wir einen adäquaten und nachhaltigen Lern- und Lehrraum für die Schüler und Lehrer und stärken damit den Bereich der Bildung in unserem Landkreis weiter. Dies ist eines der wichtigsten Ziele unserer Kreispolitik“, so Landrat Elmar Stegmann.

Der Neubau des sonderpädagogischen Förderzentrums ist mit geplanten Gesamtkosten von rund 19,3 Millionen Euro und Eigenmitteln des Landkreises von rund 9,3 Millionen Euro momentan das größte Landkreis-Projekt. 9,93 Millionen Euro werden aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Die Gebäudehülle ist nahezu fertiggestellt und die Installationen im Erdgeschoss, darunter die Bereiche Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro laufen bereits. Der Schulbetrieb kann nach jetzigem Stand planungsgemäß zum Schuljahresbeginn 2024/25 aufgenommen werden.