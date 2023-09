Kulturtage in Lindenberg

Artistik und Musik–Comedy, Erzählungen von den höchsten Bergen und wortgewandte Spiele um menschliche Abgründe, mitreißende Musik und phantasievolles Theater, Harfen und Beatboxen — so sieht der Kulturherbst Lindenberg laut Pressemitteilung des Veranstalter aus. Veranstaltungsorte sind der Kulturboden in der Kulturfabrik und Löwensaal Lindenberg

Gestartet wird mit Lucy van Kuhl und die Es–Cord–Band am 16. September. Zu dritt präsentieren sie neue Songs, kombiniert mit einem Best of aus der Palette von Lucys Liebesliedern. Humorvoll, melancholisch, fröhlich — Lucy besingt laut Veranstalter auf ihre pointierte Art die vielen Gesichter der Liebe, mit jeder Menge Ironie, Gefühl und natürlich einer Prise von van kuhl'schem Sarkasmus. Gegenstände verlieben sich, ein Ehepaar reflektiert bei der „Silbernen Hochzeit“ über seinen Beziehungsstatus, die Kreuzfahrt eines Paares endet auf nicht vorhersehbare Weise und eine Ehefrau wünscht sich von ihrem Mann wieder mehr „Küsse ohne Kaviar“. Partner werden verflucht und angebetet, auf den Mond geschossen und vermisst. Lucy van Kuhl ist Preisträgerin des Scharfrichter Beils — einem der renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands — und ihre Bandmitglieder Lorenzo Riessler und Nenad Uskokovic sind musikalische Tausendsassas.

Darauf folgt das absurd–komische Teatro Musicomico von Gogol & Mäx am 23. September, die ihr 30–jähriges Bühnenjubiläum feiern. Wenn im ehrwürdigen Theatersaal klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind die Musikkomiker Gogol & Mäx am Werk. Sie sind laut Veranstalter die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem, tempo– und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nun mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa. Was die vielfach preisgekrönten und fernseherprobten Großmeister der humorbeseelten Bühnenkünste bieten, ist unbeschreiblich. Kaum hat der schwarz befrackte Pianist sich zum Solo ans Klavier begeben, wird er von Mäx, seinem langmähnigen Gegenspieler mit geistreicher List und Tücke in haarsträubende, aberwitzige Duelle verwickelt. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsverzauberer im Gepäck und verwandeln im Hand–umdrehen die Konzertsäle und Theater in tosende Arenen größter Heiterkeit. Teatro Musicomico — zwei fulminante Stunden des unbeschwert–beseelten Lachens und Staunnens.

Karten und Infos gibt es bei der Kultufabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, Telefon 08381/9284310, und online unter www.lindenberg.de