Klarer Sonnenuntergang statt Wolken-Meer

Nachdem nicht nur Weiler, sondern auch - eher ungewöhnlich - Lindenberg und Scheidegg am Donnerstag immer wieder im Nebel versunken sind, dachte sich Nicki Krammel, dass auch das „Schwäbische Meer“ eher nach einem „Wolken-Meer“ aussehen wird. Das war aber nicht der Fall, ganz im Gegenteil: sie konnte vom österreichischen Eichenberg und Möggers aus am späten Nachmittag einen relativ klaren Sonnenuntergang genießen (Foto: Krammel). „Es kommt halt oft doch anders, als man denkt - gerade beim Wetter in unserer Gegend“, schreibt die LZ-Leserin aus Lindenberg.