Käseliebhaber kommen nach Lindenberg

Traditionell wird es am letzten Augustwochenende international im Westallgäu, wenn sich Produzenten und Anbieter feinster Käse– & Gourmetwaren aus vielen europäischen Ländern zur großen Gourmetmeile in Lindenberg einfinden. Mit mehr als 70 Teilnehmern aus zahlreichen europäischen Nationen zählt das Internationale Käse– & Gourmetfest laut Pressemitteilung des Veranstalters landesweit zu den größten und vielfältigsten Festen seiner Art. Dieses Jahr haben neben Herstellern aus den direkten Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden auch wieder Produzenten aus Italien, Spanien sowie Ungarn ihr Kommen zugesagt.

Das Fest beginnt am Freitagnachmittag, 25. August, um 14.30 Uhr mit den Böllerschützen Lindenberg und Grußworten des Ersten Bürgermeisters Eric Ballerstedt. Nach einer traditionellen Einlage der „Lindenberger Alphornbläser“ wird es stimmungsvoll auf dem Stadtplatz, wenn am Nachmittag die „Lyre d‘argile“ aus Lindenbergs französischer Partnerstadt Vallauris Golfe–Juan das Publikum begeistert. Die rund 30 Musiker reisen extra für das Käsefest von der malerischen Côte d'Azur ins schöne Westallgäu an. Auch vor der Stadtpfarrkirche in der Goethestraße wird es heuer zünftig. Dort sorgen ab 16 Uhr die sieben westallgäuer Musiker von „Stadlblech“ mit einem großen Repertoire an böhmisch–mährischer Blasmusik für beste Laune. Musikalisch geht es dann am Abend ab 19 Uhr nochmals heiß her, wenn die Tanzband „Air Bubble“ mit einem Musik–Mix aus Oldies und Schlager sowie Party und aktuellen Charts das Publikum auf dem Stadtplatz begeistert. Die Käse– & Gourmetmeile hat an diesem Tag von 15 bis 20 Uhr geöffnet und lädt alle Interessierten zum Bummeln und Probieren ein.

Am Samstag, 26. August, lockt die Gourmetmeile bereits ab 10 Uhr alle Feinschmecker in die Innenstadt, nachdem der zweite Festtag im Beisein mehrerer Hoheiten des guten Geschmacks eröffnet wurde.