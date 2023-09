Gut 120 Menschen haben sich vor dem Löwen–Saal in Lindenberg versammelt. Frauen, Männer, ein paar Kinder sind dabei. Sie eint der Protest gegen die AfD. „Deutschland ist bunt“ steht auf Plakaten geschrieben und „Menschenrechte für alle“. Aus dem Lautsprecher klingt „Kristallnacht“ der deutschen Rockband BAP.

Plötzlich werden Pfiffe laut. Sie gelten Martin Böhm. Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Bayern geht 50 Meter von den Demonstranten entfernt in den Löwen–Saal.

Weswegen die Omas gegen rechts demonstrieren

Jedes Mal, wenn die AfD zu einer größeren Veranstaltung lädt, löst das Protest im Westallgäu aus. Diesmal haben ihn die „Omas gegen rechts“ organisiert, eine parteiunabhängige Bürgerinitiative, die in Deutschland, Österreich und Schweiz Aktionen gegen Rechtsextremismus organisiert.

„Wir stehen hier, weil wir eine positive Vision für die Zukunft unserer Kinder und Enkel haben“, sagt Doris Hog von den Omas gegen rechts. Und: „Wir wollen keine Politik, die Menschen sortiert, aussortiert nach ihrer Leistungsfähigkeit.“

Dialog lehnen Gegendemonstranten ab

Einen Dialog mit den Protagonisten der AfD lehnt die Gruppe ab. Das begründet Hog mit rassistischen Äußerungen, mit denen die in Lindenberg angekündigten Redner aufgefallen sind. Hog verweist auf das liberale Urgestein Gerhart Baum, der die AfD als größte Gefahr für die Demokratie seit der Bundesrepublik bezeichnet hat. „Er sagt uns: Leute, steht auf“.

Unterstützung bekommen die Omas gegen Rechts von Rednerinnen und Rednern der SPD, Grünen und Linken. „Jeder und jede darf wütend sein, jeder und jede darf besorgt sein. Aber lasst euch nicht verarschen“, sagt Franziska Wiedemann, stellvertretende SPD–Ortsvorsitzende mit Blick auf die starken Einschnitte im sozialen Bereich, die die AfD fordere.

Polizei zeigt vor dem Saal Präsenz

Immer mal wieder wird es vor dem Löwensaal lauter. „Sexistisch, rassistisch, neoliberal — der AfD sind die Menschen egal“, stimmen die Menschen an. Und: „Höcke ist ein Faschist“. Der Thüringer ist zwar nicht nach Lindenberg gekommen, die angekündigten Redner der AfD gelten aber als Anhänger des formal aufgelösten rechtsextremen Flügels, dessen Frontmann Höcke ist.

Die Polizei zeigt vor dem Saal Präsenz. Die Beamten erleben einen ruhigen Abend. Es kommt nur zu kleineren Wortgefechten.

AfD–Bezirkstagskandidatin spricht von „unsäglichen Zuständen“

Während die Kundgebung noch läuft, versammelt sich die AfD im Löwensaal. Die Besucher verlieren sich dort fast. 60 sind es, Vertreter der Partei mit eingerechnet. „Wir sind hier in der Diaspora. Die Menschen sind gegen uns“, wird der Landtagsabgeordnete Christoph Maier später sagen.

Zunächst müssen die Besucher fast 30 Minuten warten, ehe der „Bürgerdialog“ losgeht. Die Ouvertüre gibt Michaela Klopp, Direktkandidatin für den Bezirkstag. Die Hotelfachfrau will die „unsäglichen Zustände“ im Land „nicht länger hinnehmen“. Das gilt auch für die angestrebte Tätigkeit im Bezirkstag. Andere Parteien würden die Gelder, die dort für kulturelle Dinge zur Verfügung stehen, für „ihre Agenda zum Umbau unseres Landes einsetzen“, behauptet sie. Das wolle sie verhindern.

Böhm bezeichnet Demonstranten als „arbeitsscheues Gesindel“

Katrin Ebner–Steiner ist der weibliche Part des AfD–Spitzenduos für die Landtagswahl. „Wir werden uns unser Land zurückholen“, sagt die Abgeordnete und Mutter von vier Kindern. Sie spricht von einer Energiekrise ungeahnten Ausmaßes und „nicht mehr kontrollierbarer Gewaltkriminalität“. Flüchtlinge sind für sie „Neubesiedler“, die gekommen seien, „um unser Geld abzugrasen“. Die AfD werde zu einem Sturm, der Bayern und Deutschland auf den Kopf stellen werde, kündigt sie an.Martin Böhm, zweiter Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl, geht bewusst von der rechten Seite auf die Bühne. Dort bezeichnet er die Demonstranten auf der Straße erst einmal als „arbeitsscheues Gesindel“, das „niemand braucht“. „Wir sind das Volk“, sagt er zu den 60 Besuchern. „Und von dem geht alle Macht aus“.

Hauptredner René Aust will Europa zur Festung ausbauen

Die Anwesenden sind für ihn „gute Bürger und gute Freiheitskämpfer.“ Dagegen bezeichnet er die Regierung als eine Melange aus „Kinderbuchautoren, Cannabiszüchtern und Tellerwäschern.“ Die CDU sieht er langfristig in den „Abwasserkanal der europäischen Geschichte verschwinden“.

Hauptredner ist René Aust, der vor wenigen Wochen auf Platz drei der AfD–Liste für die Europawahl gewählt worden ist. Er ist aus Thüringen angefahren, um im Westallgäu Wahlkampfhilfe zu leisten. Aust sieht die industrielle Produktion in Deutschland als Quelle des Wohlstandes in Gefahr. Atomkraftwerke will er ans Netz nehmen, den Gashandel mit Russland wieder aufnehmen und Europa zu einer Festung aufbauen. „Niemand, von dem wir es nicht wollen, darf unseren Kontinent betreten“, sagt er. Am Ende singt der Saal die Bayernhymne.