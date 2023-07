Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

In einem Feld neben der Fahrbahn kam er zum Stehen: Ein 32–jähriger Autofahrer war am Freitagabend in Lindenberg zu schnell unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Als der Mann an der Krezung Pfänderstraße/Alpenstraße in Richtung Weiler–Simmerberg auf der Alpenstraße weiterfahren wollte, verlor er die Kontrolle, fuhr an der Kreuzung über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei noch ein Verkehrszeichen, bevor er im Feld zum Stillstand kam.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.