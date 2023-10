Kaum einer wird noch den ehemaligen Schreinermeister und Kreishandwerkermeister August Geiger kennen, nach dessen Tod ein kleines Vermögen auftauchte. Dieses hatte er in eine kleine Stiftung eingebracht, die herausragenden jungen Gesellen eine Urkunde sowie einen Goldbarren zuerkennen sollte. Im Klartext heißt das: Eine Eins sollte schon vorne dran stehen bei der Durchschnittsnote. Daher kann der Preis nicht jedes Jahr verliehen werden. In diesem Jahr aber sind es gleich drei Gesellen, die sich den August-Geiger-Preis verdient haben.

Dabei handelt es sich um die beiden frischgebackenen Zimmerergesellen Matthias Epp von der Ulrich Zeh GmbH & Co. KG in Maierhöfen und Phillip Höß von Holzbau Forster in Opfenbach sowie um den Maurer Thaddäus Müller von der Anton Bufler GmbH in Weiler-Simmerberg. Alle drei stellten sich in kurzen Videos vor, in denen sie beschrieben warum und wie sie ihre Berufswahl so getroffen hatten und warum sie das bis heute nicht bereuen.

Der Zahn der Zeit hat indes auch am August-Geiger-Preis ‐ genauer: am Goldbarren ‐ genagt. Nach aktuellem Goldpreis wäre dieser mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen. Dafür gab es Gutscheine für alle drei Gesellen Gutscheine in Höhe von jeweils 100 Euro.