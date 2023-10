„Die beste Kuh der Welt“ in Lindenberg

Im Kulturherbst 2023 in Lindenberg ist am Montag, 6. November, das Stück „Die beste Kuh der Welt“ des Landestheaters Schwabens zu sehen. Beginn der für Kinder ab drei Jahren geeigneten Vorstellung ist um 16 Uhr im Kulturboden in der Kulturfabrik. Dies teilt Kultur & Tourismus Lindenberg mit.

In dem Stück geht es um die Kuh Nummer 732, die als die beste gilt. Denn sie steht morgens als Erste auf, gibt die meiste Milch, streitet sich trotz der Enge nie mit den anderen Kühen und macht nachts als Letzte die Augen zu. Aber warum hat eigentlich der Bauer einen Namen und sie nicht? Und warum ist sie mit 799 anderen Kühen in dieser Halle eingesperrt? Nachts träumt die Kuh davon, auf einer grünen Wiese zu stehen. Obwohl ihr alle anderen Kühe davon abraten, gelingt ihr die Flucht. Sie schmeckt frisches Gras, spürt die Wärme der Sonne und genießt den Regen. Als sie fast von einem Laster überfahren wird, rettet das Schwein Martha sie und schon hat Nummer 732 eine Freundin Gemeinsam kommen sie beim Hahn Alfred vorbei, der sie einlädt, zu ihm auf den Hof zu ziehen. Auf dem Hof kann die Kuh auf einer grünen Wiese stehen. Als sie glaubt, dass es gar nicht mehr besser kommen kann, darf sie sich ihren eigenen Namen aussuchen.

„Die beste Kuh der Welt“ ist eine erste Begegnung von Kleinkindern mit der Kunstform Theater. Die Kinder bekommen einen Eindruck davon, welche Auswirkung Ernährung für die Umwelt hat und erleben, wie Mut und Freundschaft zu einem glücklichen Ende führen können. Das Stück eignet sich für Kinder ab drei Jahren und dauert 40 Minuten ohne Pause.

Karten und weitere Infos gibt es in Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, unter Telefon 08381/9284310, und online auf www.lindenberg.de.