„Den Kranken ein Haus in optimal ruhiger Lage sichern“

Die Diskussion um die Zukunft des Lindenberger Krankenhauses nimmt inzwischen Fahrt auf. Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem die Klinik ihren 60. Geburtstag feiert. So lange schon ist das Dr.-Otto–Geßler–Krankenhaus in Lindenberg ein wichtiger Standort für die medizinische Versorgung im Westallgäu. Ein Blick auf die Geschichte der Einrichtung, die eigentlich schon früher begann. Denn bereits im Jahre 1889 erhielt der aufstrebende Marktflecken Lindenberg ein erstes kleines städtisches Krankenhaus in der Sedanstraße. Ab dem Jahr 1913 wurden außerdem Münchener Rotkreuzschwestern in Lindenberg als Gemeindeschwestern eingesetzt.

Angeregt und vermittelt durch Otto Geßler, ehemaliger Reichswehrminister der „Weimarer Republik“ und nunmehriger Präsident des Bayerischen sowie des Deutschen Roten Kreuzes, begannen im Jahr 1955 erste Gespräche und 1958 die verbindlichen Planungen durch Lindenbergs Bürgermeister Fritz Fugmann, den Lindauer Landrat Werner Kleiner sowie der Schwesternschaft des Roten Kreuzes in München über einen deutlich größeren Neubau eines Lindenberger Krankenhauses. Grundlage war unter anderem der Kreistagsbeschluss vom 21. Januar 1957.

Im gleichen Jahr erwarb die Stadt Lindenberg ein Baugrundstück mit einer Fläche von 29.470 Quadratmetern. Im Februar 1958 schlossen die Schwesternschaft München des Bayerischen Roten Kreuzes und der Landkreis Lindau einen Vertrag. Der Landkreis übernahm den Bau des Krankenhauses und überreichte ihn nach der Fertigstellung, samt Schwesternwohnheim und Schwesternschule, der Schwesternschaft.

Die Schwesternschaft München beurteilte dies später folgendermaßen: Sie „sollte für die Krankenpflege, die Verwaltung und die wirtschaftliche Führung des Hauses verantwortlich sein.“ Als die Schwesternschaft zögerte, weil bei drei Mitspracheberechtigten Kompetenzschwierigkeiten zu befürchten waren, bot der Kreis der Schwesternschaft das Haus zum Geschenk an, mit der Auflage, dass es die Aufgaben eines Kreiskrankenhauses erfüllen müsse.

Die Stadt Lindenberg stellte kostenlos Grundstücke zur Verfügung und übernahm die Erschließungskosten. Nur im Vertrauen auf die weitere Hilfe des Landkreises und der Stadt kam schließlich der Schenkungsvertrag zustande.

Im Februar 1959 beschloss der Lindauer Kreistag, die zukünftige Bettenzahl von ursprünglich 140 Betten auf 189 zu erhöhen. Der Bau begann im Januar 1960. Auf Grund eines Ergänzungsvertrages übernahm die Schwesternschaft den Bau des Schwesternwohnhauses und der Schwesternschule auf eigene Rechnung.

Am 21. Februar 1963 war es nach 37 Monaten Gesamtbauzeit dann soweit. Das neue Lindenberger „Dr.-Otto–Geßler–Krankenhaus“ wurde als zweites Kreiskrankenhaus im Landkreis Lindau mit 189 Betten eröffnet. Lindenbergs Stadtbaurat Walter Kaiser schrieb dazu im Oktober 1964: „Dem neuen Krankenhaus war nicht zu fern von der Stadt Platz zuzuweisen, der von der Bebauung ausgenommen werden kann und somit den Kranken ein Haus in optimal ruhiger Lage sichert. Künftiges Planen hat darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Grünzug vom Kreiskrankenhaus bis zum Zentrum unzerstört erhalten bleibt…“ Im alten Krankenhaus an der Sedanstraße wurde kurz darauf ein Altenheim eingerichtet, das erst 2000 dem neugebauten Caritas–Altenheim St. Martin an der Färberstraße weichen musste.

Die Gesamtbaukosten des neuen Krankenhauses mit 189 Betten, sowie 24 Säuglingsbetten beliefen sich auf 13,3 Millionen D–Mark; für das Krankenhausgebäude 10 Millionen, für das Schwesternwohnheim mit Schwesternschule 1,8 Millionen, für das Personalwohnheim 800.000 Mark, für Garagen und den Löschwasserteich 100.000 D–Mark sowie für die Erschließung der gesamten Anlage 600.000 D–Mark.

Für die Versorgung von Kranken war nun im Landkreis Lindau vorbildlich gesorgt. Fritz Fugmann, inzwischen Landrat des Kreises Lindau, stellte hierzu im Mai 1969 amtlich fest: „Im Landkreis Lindau gibt es insgesamt 53 praktizierende Ärzte und 24 praktizierende Zahnärzte. Der Versorgung Schwerkranker dienen die folgenden vier Krankenhäuser im Landkreis: Dr. Otto–Geßler–Krankenhaus in Lindenberg (Träger dieses Hauses, das auf Kosten des Landkreises errichtet wurde, ist die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz) 190 Betten, Gemeindekrankenhaus Heimenkirch 62 Betten, Gemeindekrankenhaus Rothach, Markt Weiler–Simmerberg, 60 Betten. Daneben ist der Landkreis am Zweckverband ‚Krankenhaus Lindau (B)‘ beteiligt. Dieses Haus wird von den Patienten des unteren Landkreisgebietes benützt: 174 Betten.“ Hinzu kamen noch die 38 Betten des privaten „St. Elisabethen–Krankenhauses“ der Katholischen Kirchenverwaltung Lindau. Somit standen seinerzeit kreisweit insgesamt 523 Krankenhausbetten zur Verfügung.

Die Einwohnerschaft des gesamten Landkreises war inzwischen von 39.357 im Jahre 1952 auf 44.056 im Jahre 1968 angewachsen, die Anzahl der Menschen in Lindenberg im gleichen Zeitraum von 7.185 auf 10.498 und jene beispielsweise Scheideggs von 3.023 auf 3.360.

1977/1978 wurde die Klinik dann um einen Trakt erweitert und die Bettenanzahl stieg auf 240. Im Jahr 1979 wurde die interne Krankenpflegeschule in eine Berufsfachschule für Krankenpflege umgewandelt, dabei bestand eine Kooperation der Ausbildung mit dem Kreiskrankenhaus Lindau. 1995 wurden die Physikalische Abteilung sowie die Cafeteria eröffnet. In den Jahren 2004 bis 2008 fand die Generalsanierung des Gebäudes statt.

Im Jahre 2004 war auch eine grundlegende Änderung von Finanzierung und Rechtsform des Lindenberger Krankenhauses vorgenommen worden. Das Lindenberger Dr.-Otto–Geßler–Krankenhaus, dessen Träger die BRK–Schwesternschaft München ist, wurde finanziell auf eigene Beinen gestellt. Der Kreis übernahm kein Defizit mehr. Dafür aber wandelte die Schwesternschaft die Klinik in eine gemeinnützige GmbH um. Dazu stellt die Generaloberin Karin Teige fest, dass durch das Auslaufen des Verlustübernahmevertrags rückwirkend zum 1. Januar 2004 „das Lindenberger Krankenhaus vor neuen Anforderungen steht. Da der BRK–Schwesternschaft München eine weiterhin freundliche Zusammenarbeit mit dem Landkreis wichtig ist, habe sie dem Ende der Defizitübernahme durch den Kreis ohne weiteres formelles Verfahren zugestimmt, obwohl es keine vertragliche Veranlassung dazu gab.“ Nach Angaben von Kreiskämmerer Josef Nuffer unterstützte der Landkreis den laufenden Betrieb seit 1973 insgesamt mit rund fünf Millionen Euro. Ebenso viel habe er für den Betrieb des eigenen Krankenhauses in Lindau ausgegeben, jährlich im Durchschnitt also rund 170.000 Euro. Seit 2010 heißt das Krankenhaus Rotkreuz–Klinik Lindenberg.

Derzeit versorgen 395 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Patientinnen und Patienten in 174 Betten der drei Kompetenzzentren des Krankenhauses Lindenberg, als „eine gemeinnützige Klinik der Grund– und Regelversorgung mit Schwerpunkten in Innerer Medizin, Unfall– und Wiederherstellungschirurgie, Allgemein– und Viszeralchirurgie, Anästhesie, Radiologie, Onkologie / Palliativmedizin, Hals–Nasen–Ohren–Heilkunde und Urologie.“