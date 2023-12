Auto bleibt im Unterholz liegen

Am frühen Samstagmorgen ist ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße B308 von Lindenberg in Richtung Auers gefahren. In Höhe des Wertstoffhofes kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt wenige Meter neben der Fahrbahn im Unterholz liegen. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort fest, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert über 1,6 Promille.

Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem 32-Jährigen drohen nun eine empfindliche Geldstrafe und eine Fahrerlaubnissperre. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.