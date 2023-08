Alles dreht sich um kulinarische Gaumenfreuden

Traditionell treffen sich am letzten Augustwochenende Produzenten und Anbieter von Käse– und Gourmetwaren. In diesem Jahr finden sie sich am Freitag, 25., und Samstag, 26. August, zur großen Gourmetmeile in Lindenberg ein mit mehr als 70 Teilnehmern aus mehreren Ländern Europas.

Laut Ankündigung beginnt das Fest am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr mit den Böllerschützen Lindenberg und Grußworten des Bürgermeisters Eric Ballerstedt. Nach einer traditionellen Einlage der „Lindenberger Alphornbläser“ wird es stimmungsvoll auf dem Stadtplatz, wenn am Nachmittag die „Lyre d‘argile“ aus Lindenbergs französischer Partnerstadt Vallauris Golfe–Juan das Publikum begeistert.

Vor der Stadtpfarrkirche in der Goethestraße sorgen ab 16 Uhr die sieben Westallgäuer Musiker von „Stadlblech“ mit einem großen Repertoire an böhmisch–mährischer Blasmusik für gute Laune. Musikalisch geht es dann am Abend ab 19 Uhr nochmals heiß her, wenn die Tanzband „Air Bubble“ mit einem Musik–Mix aus Oldies und Schlager sowie Party und aktuellen Charts das Publikum auf dem Stadtplatz begeistert. Die Käse– & Gourmetmeile hat an diesem Tag von 15 bis 20 Uhr geöffnet und lädt alle Interessierten zum Bummeln und Probieren ein.

Am Samstag, 26. August, lockt die Gourmetmeile bereits ab 10 Uhr in die Innenstadt, nachdem der zweite Festtag im Beisein mehrerer Hoheiten des guten Geschmacks eröffnet wurde. Ab 13 Uhr findet eine Expertenrunde zum Thema „Regional genießen“ auf dem oberen Stadtplatz statt. Die „TSZ–Musikanten“ spielen ab 14.30 Uhr moderne und traditionelle Blasmusik für alle Besucher vor der Hauptbühne am Rathaus. Ebenfalls spielt die Coverband „Musikuss“ ab 16 Uhr auf der Nebenbühne in der Goethestraße, bevor ab 19 Uhr die Allgäuer Partyband „Wildbock“ Stimmung auf dem Stadtplatz macht.

Das Programm der beiden Veranstaltungstage wird laut Pressemitteilung durch Gourmet– und Kombinationsverkostungen sowie Interviews mit Genussexperten abgerundet. Mit von der Partie ist der Verein Allgäuer Käsestraße, der sich auf dem Fest mit leckeren Käsespezialitäten aus der Region und Gewinnspielen präsentiert. Zudem organisiert die Käsestraße an beiden Veranstaltungstagen jeweils ab 17 Uhr ein Schaukäsen in der Goethestraße. Dort gewähren die Käsermeister Einblick in die traditionelle Käseherstellung im Kupferkessel. Alle kleinen Gäste erwarten kostenfreie Rundfahrten im Ziegengespann, ein Kinderkarussell und ein Spielebereich, betreut durch den Kinderschutzbund Lindenberg. Durch beide Veranstaltungstage führt Moderator Thomas Bergert.

Wegen des Aufbaus der Markthütten für das Käse– und Gourmetfest sind von Mittwoch, 23. August, bis Veranstaltungsende am Samstagabend die Hauptstraße nach der Hirschstraße, die Goethestraße und die Rathausstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.