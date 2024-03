Leutkircher starten erfolgreich in die KiLa-Liga

Am Sonntag, 3. März, war jede Menge Aktion in der Seelhaushalle geboten. Ca. 130 Kinder waren am Start und sind aus dem ganzen Kreis Ravensburg angereist. In der Kinderleichtathletik-Liga (KiLa-Liga) wird es vier Veranstaltungen geben und Ziel ist es für jede Mannschaft, sich einen der ersten beiden Plätze, in der jeweiligen Altersklasse zu sichern, denn dann qualifiziert man sich für das KiLa-Bezirksfinale im September, das von der TSG im Neuen Stadion ausgerichtet wird. Hier kommen dann noch die Mannschaften der Kreise Sigmaringen, Biberach und Friedrichshafen dazu. In Leutkirch waren bei der U8 zwei Mannschaften am Start, bei der U10 und U12 je sieben Mannschaften.

Die TSG war in der Altersklasse U10 mit 2 Teams vertreten. Bei der U8 und U12 gab es eine Startgemeinschaft mit dem SV Diepoldshofen. Das die U10 ein starker Jahrgang ist haben Sie dann auch unter Beweis gestellt. Die 1. Mannschaft hat alle 4 Disziplinen gewonnen. Dazu gehörten das Medizinballstoßen, ein Reifenparkur aus Wechselsprüngen, die Hindernissprintstaffel und als absolutes Highlight die Biathlonstaffel. Das zweite Team errang den 6. Platz.

Die Kleinsten (U8) hatten mit den Kindern aus Diepoldshofen ebenfalls einen tollen Einstieg. Sie traten in der Einbeinhüpfstaffel, Starts aus verschiedenen Lagen (30m), Medizinballschocken und ebenfalls in der Biathlonstaffel an. Sie haben sich die Punkte gerecht mit der Startgemeinschaft (SG) LG Welfen/TG Bad Waldsee geteilt und so durften sich beide über den ersten Platz freuen.

Die SG bei der U12 kamen die Leutkircher ebenfalls gut in den Wettkampf und startete mit der Hindernissprintstaffel, danach ging es zum Scherhochsprung und dem Medizinballstoßen mit Anlauf. In der abschließenden Biathlonstaffel konnte die Mannschaft dann noch mal zeigen, was sie drauf hat, und ist mit dem 3. Platz am Ende des Tages sehr zufrieden gewesen.

Es war eine gelungene Veranstaltung und die Kindern fiebern schon auf den nächsten KiLa-Wettkampf in Waldburg hin, der am 16.03.24 stattfindet.