Leutkircher Sommer Skiolympiade ein großer Erfolg

Der Deutsche Skiverband (DSV) in Kooperation mit örtlichen Vereinen veranstaltete über einen Zeitraum von gut einem Vierteljahr in über 80 Städten deutschlandweit die Sommer Skiolympiade mit weit über 2000 Kindern. Unter den 400 Teams war auch die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch im Neuen Stadion Mitte August mit einigen Teams dabei.

Bei diesem Wettbewerb stand der Spaß an vorderster Stelle, trotzdem konnten die Kinder in jeweils Fünfer-Teams auch sportlichen Ehrgeiz entwickeln. Denn an fünf Stationen wurde Schnelligkeit, Koordination, Geschicklichkeit, Kraft und Ausdauer abverlangt. Die TSG-Skiläuferzunft konnte dieses kostenlose Spaß- und Sportangebot auch in das Leutkircher Ferienprogramm integrieren, dadurch kamen fünf Teams in den verschiedenen Altersklassen zusammen. Auf dieses Event wurde mit den bunt zusammen gewürfelten Teams nicht speziell trainiert, daher überraschten einige Ergebnisse.

In der jüngsten Klasse U8 erreichten „Die starken Löwenkinder“ unter 96 Teams den 63. Platz. „Die schnellen Renner“ kamen in der nächst höheren Altersklasse U10 unter 129 Teams als 31. und „Die Supersportler“ als 115. in der Wertung. Unter 127 Mannschaften der U12 errang das reine Ferienprogrammteam den 103. Platz. Beachtlich der 26. Platz der „Deppen vom Dienst“ als sicherlich jüngstes Team unter 48 Mannschaften in der U14. Auch für das Jahr 2024 ist dieses tolle Event in den Sommerferien wieder bei der TSG-Skiläuferzunft und im Ferienprogramm geplant.

Wer Lust am regelmäßigen Üben hat, ist in der neu gegründeten Langlauf- Nachwuchsgruppe der Skiläuferzunft herzlich willkommen. Jeden Dienstag von 17.30 bis 19 Uhr trifft man sich in der Turnhalle Oberer Graben. Für sportinteressierte Mädchen und Buben ab Jahrgang 2017 und älter wird hier das Hauptaugenmerk, neben Spaß an der Bewegung und Spiele auf die sportlichen Grundlagen Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit, sowie etwas Kraft und Ausdauer gelegt. Auskunft Annette und Roland Ammann 07561/3259.

Bildergalerie der SommerSkiolympiade unter www.skilaeuferzunft.de