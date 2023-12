Vor etwas mehr als einem halben Jahr wurde Mona Sommer aus Weitnau zur Bayerischen Bierkönigin gewählt. Durch ihre Ausbildung zur Brauerin bei der Isnyer Brauerei Stolz und ihre Arbeitsstelle bei der Leutkircher Brauerei Härle ist die 25-Jährige eine Regentin, die auch auf das württembergische Allgäu ausstrahlt.

Im Interview mit SZ-Redakteur Patrick Müller erzählt sie unter anderem, was für ein Bier sie für die Wintertage empfiehlt, warum sie ihr Amt als Bayerische Bierkönigin bereits nach Indien geführt hat und wie Frauen immer mehr in der Männerdomäne Bier Fuß fassen.

Schmeckt man eigentlich, ob ein Bier im württembergischen Allgäu gebraut wurde oder von der bayerischen Seite kommt?

Nein, herausschmecken kann man die Landesgrenze nicht (lacht). Beim Bier verläuft die Abgrenzung nach Norden hin, im Süden ist der Braustil oft ähnlich.

Und was ist Ihre Lieblingssorte?

Ein Lieblingsbier habe ich nicht, ich finde beim Bier gerade die Vielfalt so toll. Und nein, das ist jetzt nicht die Antwort, die ich als Bierkönigin von Amts wegen geben muss. Das war tatsächlich auch davor schon so. Mein Freund ist von Beruf auch Brauer. Auch deswegen haben wir uns schon immer verschiedene Biere gekauft, um auch mal etwas Neues auszuprobieren. Kennengelernt haben wir uns in der Berufsschule in Ulm. Er hat das Brauerhandwerk auch in einer württembergischen Brauerei gelernt, jetzt arbeitet er bei Engelbräu in Rettenberg.

Welche Sorte empfehlen Sie für die Wintertage?

Jetzt würde ich dazu raten, auch mal zu einem Bier zu greifen, das im Vergleich zum derzeit so beliebten Hellen etwas dunkler, kräftiger und würziger ist. Das passt gut zur Jahreszeit.

Was haben Sie als Bierkönigin in der ersten Hälfte ihrer Amtszeit schon alles so erlebt?

Inzwischen habe ich rund 85 Termine absolviert. Einer davon war der Fassanstich beim Altstadt-Sommerfestival in Leutkirch. Einmal war ich auch schon international im Einsatz. Anlässlich einer neuen Direktverbindung zwischen München und der indischen Stadt Bangalore war ich zusammen mit einer Musikkapelle als bayerische Botschafterin beim Erstflug an Bord. Am Abend gab es dann in Indien noch eine Veranstaltung mit Fassanstich und am nächsten Tag ging es wieder zurück nach München. Ein spannender Wochenendausflug im Auftrag Bayerns. Auf dem Terminplan für 2024 steht außerdem noch ein Besuch auf einer Biermesse am Gardasee.

Anlässlich einer neuen Direktverbindung zwischen München und der indischen Stadt Bangalore war Mona Sommer (vorne) als bayerische Botschafterin beim Erstflug mit an Bord. (Foto: privat )

Sind diese Termine dann alle am Wochenende?

Im Sommer war ich viel auf Volksfesten unterwegs, zum Fassanstich. Das spielte sich vor allem an den Wochenenden ab. Jetzt bin ich auch eher mal unter der Woche unterwegs, etwa bei Messen, wie im Januar bei der Grünen Woche in Berlin.

Das hört sich nach viel Zeit an. Haben Sie die Bewerbung als Bierkönigin schon bereut?

Definitiv nicht. Natürlich fehlt dadurch im Privaten für das eine oder andere die Zeit. Aber es ist ja auch nur ein Jahr. Ein Jahr, in dem man dafür so viel mitnimmt und viele neue Leute kennenlernt. Die Vereinbarkeit mit meinem Beruf funktioniert auch ganz gut, bei Terminen unter der Woche nehme ich dann eben immer wieder mal Überstunden frei.

Ein Blick auf ihren Instagram-Kanal zeigt, dass dann in der Regel auch das obligatorische Bild oder Video vom Anstoßen dazugehört.

Ja, bei einer Messe mit mehreren Ständen bayerischer Brauer kommen da schnell ein paar Gläschen zusammen. Alle leer trinke ich aber nicht. Wenn ich nicht selbst am Steuer sitze, trinke ich zwar auch mal mehr als einen Schluck, ansonsten bleibt es aber beim Anstandsschluck nach dem Anstoßen. Für meine Fahrten bekomme ich vom Sponsor „Bayerische Energie“ ein eigenes Auto gestellt.

Was wollen Sie generell als Bierkönigin erreichen?

Ich möchte den Leuten das dahinterstehende Handwerk und das Produkt selbst näherbringen. Im Vergleich zum Wein, der oft noch etwas bewusster getrunken wird, geht das beim Bier leider oft unter.

Wie sind Sie selbst eigentlich zum Bier gekommen?

Mein Weg führte über ein Praktikum bei Schäffler in Missen. Das hat mir gut gefallen. Da ich dann aber bei der Bewerbung etwas zu spät dran war, habe ich zuerst noch eine Ausbildung als Elektronikerin für Betriebstechnik absolviert. Was mir nun mit Blick auf die Anlagentechnik in einer Brauerei zugutekommt. Dass ich dann danach die Brauerausbildung bei Stolz in Isny gemacht hat, habe ich einem Musikkollegen aus Lenzfried zu verdanken, der mir den Tipp gab.

Ist man als Frau in diesem Handwerk auch heute noch etwas Besonderes?

Ja.

Auch wenn es in meinem Alter zwischenzeitlich immer mehr Frauen als Brauer gibt, stellen wir doch immer auch noch eine Ausnahme dar. Mona Sommer

In der Berufsschule waren es bei insgesamt 50 Leuten nur vier Mädels. Dafür steckt aber im Härle-Bier viel weibliches Knowhow. Hier sind mit zwei Brauerinnen und einer Auszubildenden drei Frauen an der Produktion beteiligt.

Grundsätzlich ist Bier auf der Konsumentenseite nach wie vor eher ein Männergetränk, oder?

Definitiv. Die Frauen bestellen sich dann abends doch eher einen Aperol-Spritz oder Lillet Wild Berry. Aber auch hier steigt das Interesse. Immer wieder mal werde ich auch von Frauen nach Tipps für ein für deren Geschmack passendes Bier gefragt. Mein Rat lautet dann: einfach ausprobieren. Es gibt so viele verschiedene Sorten, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Bei Frauen ist das dann vielleicht auch ein belgisches Fruchtbier oder ein Pale Ale.