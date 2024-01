Zwei Seelsorgeeinheiten sind jetzt offiziell verbunden

Auf dem Gebiet der Stadt Leutkirch waren bislang drei katholische Seelsorgeeinheiten zu finden. Das hat sich nun geändert. Nach Beschluss des bischöflichen Ordinariats sind die Einheiten „Leutkirch“ und „Alpenblick“ zusammengelegt worden. Der Bereich „St. Gallus-Allgäu“ bleibt hingegen wie gehabt.

Mit gutem konstruktivem Geist kommt jetzt zusammen, was zusammengehört. Ekkehard Schmid

So die Kernaussage von Ekkehard Schmid, in Anlehnung an die Rede von Willi Brandt, in seiner Predigt am Sonntagmorgen beim feierlichen Eröffnungsgottesdienst der neuen Leutkircher Seelsorgeeinheit in der Wuchzenhofener Pfarrkirche Johannes Baptista. Der Dekan aus Weingarten leitete zusammen mit den Konzelebranten Pfarrer Marc Grießer, Pfarrer Leszek Wira und dem Leiter der neuen Seelsorgeeinheit, Pfarrer Karl Erzberger, die heilige Messe.

„Gut bereiteter Boden“

Ekkehard Schmid sieht in dem Zusammenschluss der Einheiten „ein gut bereiteter Boden, auf dem etwas wachsen kann“. Bezugnehmend auf das Evangelium, in dem Jesus die ersten Jünger beruft, und auf die Lesung, in der die Bürger von Ninive ebenso „mit offenen Ohren“ zur Umkehr finden, sei die „Zeit erfüllt in dem neuen Netzwerk, wenn man nicht steht und wartet“. Wie Jesus vorgelebt hat, sollen die Menschen „die Schöpfung achten und sich um die Mühseligen und Beladenen kümmern“. Dabei soll die neue Einheit von Stadt und Land „schlank und effektiv im Sinn der Seelsorge zusammenwachsen“.

In seinem Grußwort betonte Hans-Jörg Henle auch im Namen der Ortsvorsteher das gute Miteinander von Kommune und den Kirchen. Der Oberbürgermeister zitierte hierzu den Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas, der in einem Interview klarstellte, dass die Ideen von Freiheit, Solidarität, Menschenrechten und Demokratie ein unmittelbares Erbe der jüdisch christlichen Ethik seien.

„Kräfte gebündelt“

Mit „diesen tiefen Wurzeln im Glauben und der Verbundenheit in der Heimat“, so Henle, sei es eine Pflicht, in schwierigen Zeiten für die Demokratie einzustehen. Auch die Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderates in Leutkirch, Barbara Waldvogel, sieht in der neuen Seelsorgeeinheit „Kräfte gebündelt“, mit der alle Beteiligten „hoffnungsstur und glaubensheiter“ die schon bislang gut gelebte Ökumene, wie beispielhaft beim aktuellen Projekt „Herzenswärme“, weiter stärken können.

Für die festlich musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten der Kirchenchor Hofs mit Leiterin Rita Kämmerle, der die Missa harmonia mundi von Lorenz Maierhofer sang, sowie Kirchenmusikdirektor Franz Günthner an der Orgel und Trompeter Michael Bischof aus Illertissen. Beim anschließenden Stehempfang in der Turn- und Festhalle in Tannhöfe bestand, begleitet vom Klang der Martinsbläser, noch genug Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Umlagert war zudem der Basteltisch, an dem Jugendreferent Dennis Hemer zum Bemalen und Beschriften von Puzzleteilen einlud, die dann symbolhaft zu einem Ganzen zusammengefügt wurden.

Hier wachsen bemalte und beschriftete Puzzleteile zu einem Ganzen zusammen. (Foto: Karl-Heinz Schweigert )

Aufgaben gemeinsam koordiniert

Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre sind die einzelnen, weiterhin eigenständigen katholischen Kirchengemeinden auf Leutkircher Gemarkung in Seelsorgeeinheiten zusammengefasst. Deren Kirchengemeinderäte bleiben bei diesem Modell erhalten, und damit auch zahlreiche Verantwortungsbereiche - etwa die Zuständigkeit für die Liegenschaften.

Andere Aufgaben werden innerhalb der Seelsorgeeinheit über einen Ausschuss, dem Vertreter der einzelnen Gemeinden angehören, gemeinsam koordiniert. Darunter kann zum Beispiel die Jugendarbeit fallen, die Ehrenamtsorganisation oder die Firmvorbereitung.