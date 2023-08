Zum Niederknien und Staunen: Abschlusskonzert der Sommerakademie

Lauter Wunderkinder? Nein, es sind natürlich alles Studierende, Mitte/Anfang zwanzig. Absolut illuster sind auch ihre Meriten, in welchen Wettbewerben sie schon Preisträger, Stipendiaten sind und waren. Angereist aus allerlei Musikhochschulstädten zu uns ins beschauliche Allgäu, zur seit 20 Jahren stattfindenden Leutkircher Sommerakademie.

Da können wir uns „von“ schreiben, im Abschlusskonzert dabei sein zu dürfen. Und es war auch wieder, wie vorige Woche beim Eröffnungskonzert der Dozenten, ausverkauft. Und wann steht denn schon mal die Viola so im Mittelpunkt?

Ein hinreißender Beginn

Hinreißend gleich zu Beginn Gaeun Song, wie sie Johann Sebastian Bachs fünfte Suite für Viola solo spielte. Ganz besonders die Sarabande, jenes himmlisch geniale Stück — Bach war ja auch selbst Bratscher — wie sie es interpretierte, zum Niederknien!

Der aparte sonore Klang, diese Altstimme unter den Streichinstrumenten, bezauberte in der Violasonate von Johannes Brahms, ebenso in den „Fantasiestücken“ von Robert Schumann, und ließ sodann aufhorchen in einer Sonate für Viola und Klavier von Paul Hindemith, noch einem Bratschisten. In den 1920ern war er verrufen als „Badboy“ unter den Neu–Tönern. Aber für diese durchaus herben Klänge gab's von der begeisterten Zuhörerschaft keinen Deut weniger Applaus.

Schlafwandlerisch virtuos

Die in der vorigen Woche bereits vorgestellten Pianistinnen Ji Young Han und Tomoko Ichinose machten ihren Job als Begleiterinnen bravourös und geradezu schlafwandlerisch virtuos, ebenso Alexej Petrov, der für Richard Strauss’ Cellosonate (Björn Gard) zuständig war, aber auch für die Pianofassung des Orchesterparts von Antonín Dvořáks erstem Allegro–Satz aus dessen Violinkonzert.

Über die Darbietung des 18–jährigen Yunhe Tang kam man aus dem Staunen nicht heraus. Jugendlicher Elan mit coolem Zupacken, stupende Virtuosität mit glockenklar servierten Doppelgriffen, hinauf kraxelnd bis in die höchsten Geigentöne!

Mit großem Vergnügen

Und dann gab's eine 18–Jährige am Violoncello, die die Herzen eroberte: Maria Bovensmann mit einer kurzweiligen Partita des polnisch–französischen Komponisten Alexandre Tansman. Einer aus der Schar der hochbegabten Mitwirkenden der Sommerakademie, Bratschist Ionel Ungureanu, hatte Duke Ellingtons „Caravan“ ganz spannend in einer Fassung für Bratschen variierend ergänzt und umgeschrieben. Alle 15 Bratschenspieler führten das mit großem Vergnügen auf.

Am Ende folgte gar noch fetzig swingend: „I feel pretty“, aus Leonard Bernsteins West Side Story. Und dann gab’s noch eine Überraschung: 17 Cellospielerinnen und -spieler hatten sich im Foyer im Halbkreis postiert und servierten, während Sektgläser im Hintergrund klirrten, zum Ohrenschmaus ein paar Pralinen, darunter Zarah Leanders „Nur nicht aus Liebe weinen“.