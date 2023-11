In der Leutkircher Stadtkapelle endet am Wochenende ganz offiziell eine Ära: Nach 19 Jahren als Stadtmusikdirektor übergibt Wolfgang Halder den Taktstock beim Herbstkonzert am Samstag, 2. Dezember, an seine Nachfolgerin Emma Geser.

Die 28-jährige neue Stadtmusikdirektorin ist die erste Frau auf dieser Stelle. Das Konzert wird bereits ihre Handschrift tragen. Im gemeinsamen Gespräch mit Schwäbische.de blickt Halder davor auf die lange Zeit als Stadtmusikdirektor zurück und Geser gibt einen Ausblick, welche Pläne sie für die Zukunft hat.

Mehr Zeit für die Familie

„So eine Stelle ,einfach’ aufhören geht nicht. Wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, hätte ich es nicht so lange gemacht“, betont Halder. Nichtsdestotrotz sei jetzt „ein guter Zeitpunkt“. Aus den verschiedenste Gründe. Einer, so Halder, ist der, dass es auch bei Dirigenten so wie im Fußball ist: Ab und zu ist ein Trainerwechsel ganz dienlich. Ein ganz wichtiger Grund war aber die Familie, für diese er sich nun bewusst mehr Zeit nehmen möchte.

Diese zusätzliche Zeit mit seiner Familie ist beim Abschied das „lachende Auge“. Gleichzeitig gebe es aber durchaus auch ein „weinendes Auge“, wie er betont: „Es hat mir einfach Spaß gemacht, Musik zu machen. Neben der Trompete konnte ich auch das Dirigieren vom Hobby zum Beruf machen.“

Auch Dirigent des Jugendblasorchesters

Besonders gut gefallen an seiner Aufgabe als Stadtmusikdirektor hat es ihm, dass in seiner Amtszeit erstmals auch das Jugendblasorchester in Personalunion von ihm geleitet wurde. Es war schön, bei den Schülern die Entwicklung vom Vororchester über des Jugendblasorchester bis zur Stadtkapelle beziehungsweise deren Heimatverein zu begleiten, sagt Halder.

Für ihn selbst geht es als Musiklehrer in der Jugendmusikschule auch nach der Zeit als Stadtmusikdirektor weiter. Und so ganz hat er auch das Dirigenten-Kapitel noch nicht abgeschlossen. Vielleicht übernimmt er in zehn Jahren, wenn die Kinder älter sind, nochmals eine Kapelle. Mit dann 60 Jahren gehe das noch gut, zumal vermutlich auch dann Dirigenten noch händeringend gesucht werden.

Drittlängste Amtszeit aller Stadtmusikdirektoren

Mit den 19 Jahren kann er in der langen Geschichte auf die drittlängste Amtszeit aller Leutkircher Stadtmusikdirektoren zurückblicken, erzählt Halder nicht ganz ohne stolz. Gefragt nach den prägenden Momenten, die in Erinnerung bleiben werden, nennt er vor allem die „tollen Herbstkonzerte mit tollen Programmen“.

Auch an die Frühjahrskonzert-Reihe, die vom Osterstandkonzert im Schnee zu einem festen Konzertbestandteil in der Festhalle wurde, erinnere er sich gerne. Hier waren namhafte Orchester wie etwa das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, die Stadtkapellen Rottenbug und Ludwigsburg-Ossweil zu Gast. Ein bleibendes Erlebnis wird aber auch das Gemeinschaftsprojekt mit dem „U50“ Chor mit dem Musical „Elisabeth“ bleiben.

Emotionale Übergabe möglich

Ein persönliches Anliegen ist es ihm, dass es mit der Stadtkapelle gut weitergeht. Mit Blick auf seine Nachfolgerin Geser, aus deren Auswahlprozess er sich bewusst herausgehalten habe, sei er diesbezüglich sehr zuversichtlich. Ob es bei der Taktstockübergabe emotional werde? „Das könnte durchaus sein, immerhin hatte ich diese Stelle fast mein halbes bisheriges Leben inne“, sagt Halder.

Das Programm dieses Konzertes (Beginn des gemeinsamen Herbstkonzertes mit dem Jugendblasorchester in der Leutkircher Festhalle ist um 20 Uhr) trägt dann bereits die Handschrift seiner Nachfolgerin, die seit dem 1. September im Amt ist.

Junge Frau übernimmt

Danach gefragt, ob es für sie eine Bedeutung hat, dass sie in Leutkirch die erste Frau auf dieser Position ist, erklärt Geser:

Einerseits ist es schon etwas Besonderes, vor allem in meinem Alter. Andererseits mache ich den Job nicht anders als ein Mann. Von dem her spielt es eigentlich keine Rolle. Emma Geser

Für ihre neue Aufgabe habe sie sich selbst einen Fünf-Jahres-Plan mit verschiedenen Projekten erstellt, so die studierte Tubistin. Auf diesem steht unter anderem das 2026 stattfindende 200-Jahr-Jubiläum der Stadtkapelle.

Austausch mit anderen Städten

Außerdem möchte sie den Austausch mit anderen Städten forcieren, um neue Anregungen zu bekommen. Mit der Stadtkapelle möchte sie sich zudem auf Wertungsspielen zeigen. Auch, um darüber die Gemeinschaft mit anderen Kapellen zu pflegen.

Generell benutzt sie das Wort „Gemeinschaft“ im Gespräch mit der Redaktion relativ häufig. Auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit der insgesamt 14 Leutkircher Kapellen. Stärken möchte sie diese etwa durch gemeinsame Workshops oder auch durch das Wiederbeleben des Dirigenten-Stammtisches.

Das Miteinander pflegen

Auch vor dem Hintergrund, dass einige Mitglieder der Stadtkapelle zugleich Musikanten in ihren Heimatvereinen in den Ortschaften sind, sei es ihr wichtig zu betonen, so Geser, dass es keinesfalls darum gehe, diesen Kapellen Musikern wegzunehmen. „Das Miteinander ist wichtig“, bekräftigt sie. Etwa, wenn es darum geht, sich gegenseitig auszuhelfen.

Als Stadtmusikdirektorin ist sie, neben der Stadtkapelle und dem Jugendblasorchester, zusammen mit Leutkirchs Kulturchef Karl-Anton Maucher beispielsweise auch für die beliebten Standkonzerte zuständig. Hier wird es im nächsten Jahr eine Änderung geben, blickt Geser voraus. Da es zu wenige Termine für die vielen Anfragen gibt, werde es an einigen Terminen Gemeinschaftskonzerte mit zwei Kapellen geben.

Ein vielseitiger Beruf

Überhaupt, so Geser, sei die Aufgabe als Stadtmusikdirektorin, eine 50-Prozent-Stelle, sehr vielseitig und „definitiv kein typischer Halbtagsjob“. Termine wie Wochenendeinsätze und Proben am Abend würden sich aber gut in ihre anderen Aufgaben als Musiklehrerin einfügen.

Generell sei es schön, die Dirigententätigkeit mit der Arbeit mit kleinen Kindern in der Elementarpädagogik verbinden zu können.