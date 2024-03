Gleich für mehrere Baugebiete gesammelt möchte die Leutkircher Stadtverwaltung die dort jeweils noch fehlende Straßenbeleuchtung anschaffen. Durch den Gesamtumfang soll auch ein möglichst wirtschaftliches Ausschreibungsergebnis erreicht werden.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es bei diesem Punkt unter anderem um das Thema der sogenannten adaptiven Straßenbeleuchtung.

Die Gebiete im Überblick

Konkret umfasst die Sammelausschreibung folgende Wohn- und Gewerbebaugebiete: „Im Wittum II“ (Diepoldshofen), „Am Saugarten“, „Ströhlerweg“, „Storchengärten“ und „Heidschachenstraße“. Teils handelt es dabei um Projekte von Bauträgern, bei denen zwar die Stadt für die Beschaffung zuständig ist, die Kosten aber von den jeweiligen Trägern übernommen werden.

Ein solches Projekt ist das Quartier Storchengärten. Auf dieses ging Tiefbauamtsleiter Robert Rühfel mit Blick auf die entsprechende Berichterstattung nochmals explizit ein.

Dass hier noch keine Straßenbeleuchtung installiert wurde, liege auch daran, dass man grundsätzlich sehr verhalten mit dem Ausbau der Beleuchtung sei, solange in dem betreffenden Gebiet noch Bauarbeiten laufen. Denn, so Rühfel, im Zuge von Bauarbeiten komme es erfahrungsgemäß immer wieder zu Schäden an den gerade erst aufgebauten Leuchten.

Besserer Insektenschutz

Bei den nun ausgeschriebenen Leuchten handelt es sich laut Sitzungsvorlage um die neueste Generation von LED-Straßenbeleuchtungsköpfen. Diese hätten, für einen besseren Insektenschutz, eine reduzierte Lichttemperatur.

Neben den Nachtabschaltungen könnten zudem zusätzliche Dimmstufen in den Randzeiten programmiert werden. Installiert werden soll die Straßenbeleuchtung demnach zwischen Mai und August dieses Jahres.

Frage nach adaptiver Beleuchtung

Von Florian Huthwelker (Bürgerforum) kam in der Sitzung die Frage, ob man hier auch eine sogenannte adaptive Beleuchtung mit ausgeschrieben habe.

Diese erkennt Bewegungen, etwa von Fußgängern oder Radfahrer, und dimmt sich, wenn keine Bewegung erkannt wird, herab. Mit dieser Technik soll Energie eingespart und nachtaktive Insekten geschützt werden, wie dazu auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums zu lesen ist.

Option für künftige Ausschreibungen

Eine Option, die sich auch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle für die Ortschaften oder Siedlungen in Randlage grundsätzlich gut vorstellen könnte, wie er erklärte. Für die aktuelle Ausschreibung kommen entsprechende Sensoren allerdings nicht mehr wirklich in Betracht.

Denn, so Rühfel, die Ausschreibung erfolgte bereits. Was Gottfried Härle (Bürgerforum) veranlasste, zu fragen, worüber man denn dann hier im Rat überhaupt noch diskutiere. Henle erklärte, dass man diese Option zukünftig in entsprechende Ausschreibungen mitaufnehmen werde.