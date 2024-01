Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mögliche Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Leutkirch. Den Angaben einer 41-jährigen Nissan-Fahrerin zufolge habe diese am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr die K 7913 von Ausnang in Richtung Ellmeney befahren, als ihr in einer langgezogenen Kurve ein dunkler Pkw teils auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Zwischen den Fahrzeugen sei es laut Polizeibericht dann zum Spiegelstreifer gekommen, der unbekannte Wagen sei jedoch ohne anzuhalten in Richtung Ausnang davongefahren. Der entstandene Schaden am Nissan wird auf rund 500 Euro geschätzt. Bei dem Pkw dürfte es sich möglicherweise um einen schwarzen VW Tiguan, Baujahr 2023, handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer zur Unfallzeit geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.