Zeiten sind nun auf Züge abgestimmt

Künftig dauert die Strecke von Isny nach Leutkirch und umgekehrt mit dem Bus nur 23 Minuten. Bislang mussten Pendler hierfür 40 Minuten einplanen. Starttermin des neuen Schnellbusses ist der 11. Dezember. „Der neue Schnellbus S95 verbindet die beiden Städte auf direktem Weg über die Landesstraße in einer Zeit, die auch mit dem PKW kaum zu schlagen ist“, freut sich Landrat Harald Sievers. Zur Hauptverkehrszeit bietet er Pendlern damit eine echte Alternative zum Auto. „Der Bus ist auf die Züge in Richtung München und Lindau abgestimmt und bietet auch einen Umstieg auf die Regiobuslinien nach Leutkirch, Bad Wurzach, Bad Waldsee und das Schussental“, so Sievers weiter. Der neue Schnellbus ergänzt laut Pressemitteilung des Landratsamtes Ravensburg die Regio- und Schnellbusse des Landkreises optimal.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und Bürgermeister Rainer Magenreuter freut besonders, dass wichtige Gewerbegebiete in Leutkirch und Isny angefahren werden. Die Buslinie 7551 bedient darüber hinaus auch weiterhin alle Ortschaften.

Gefahren wird das Angebot von der Regionalverkehr Alb Bodensee (RAB). Niederlassungsleiter Thomas Weiße: „Wir wollen mit einem zuverlässigen Angebot überzeugen und so neue Fahrgäste gewinnen.“

Mit dem Deutschlandticket für nur 49 Euro pro Monat können Fahrgäste deutschlandweit das Nahverkehrsangebot nutzen. Junge Erwachsene zahlen nur etwa 30 Euro pro Monat für das D-Ticket JugendBW.

Pendler nutzen das Deutschlandticket als Jobticket für den ermäßigten Tarifpreis von 46,55 Euro pro Monat. Zusätzlich übernimmt das jeweilige Unternehmen 25 bis 100 Prozent des Ticketpreises.

Für Gelegenheitsfahrer bietet sich die bodo-eCard an. Diese beinhaltet im bodo-Verbundgebiet einen 25 prozentigen Rabatt auf den Einzelfahrschein. Die bodo-eCard ist außerdem auf dem Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz, im RegioBus von Ravensburg nach Konstanz sowie im Städteschnellbus von Friedrichshafen nach Konstanz nutzbar.

Ende November haben alle Haushalte entlang der Strecke einen Flyer, der auch einen Gutschein für eine Gratisfahrt enthält, erhalten.

Den Fahrplan gibt es unter www.rv.de/bus, bodo.de oder in der bodo-App und in der DB-Navigator-App.

Anregungen zum Fahrplan können noch bis einschließlich 29. Februar 2024 über das bodo-Fahrplanforum fahrplanforum.bodo.de abgegeben werden.