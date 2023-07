Zehnter Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende

In diesem Jahr findet in Leutkirch zum zehnten Mal eine Gedenkfeier für verstorbene Drogengebrauchende statt. Am Freitag, 21. Juli, dem entsprechendem internationalen Gedenktag.

Seit 2013 veranstaltet Beate Stör zusammen mit Mitgliedern des Jugendhauses und der evangelischen Kirche den Gedenktag in Leutkirch. Vor zwei Jahren wurde in diesem Zusammenhang auch ein Gedenkstein für Drogentote an der Dreifaltigkeitskirche enthüllt.

Gedenkfeier am Freitagabend

An diesem Gedenkstein (Ecke Evangelische Kirchgasse/Lindenstraße) beginnt die Gedenkfeier am Freitagabend um 19 Uhr. Es werden Texte und Gedichte vorgetragen, die musikalische Umrahmung übernimmt Christian Segmehl.

2022 sind etwa 60 Menschen zur Gedenkfeier gekommen und bildeten zu Beginn eine Menschenkette um die evangelische Kirche — „als Zeichen für Menschenwürde und Akzeptanz“. Stör selbst leitet seit vielen Jahren den Elternkreis Suchtgefährdeter und Suchtkranker.

Großes ehrenamtliches Engagement

„Jeder einzelne Tote hinterlässt Eltern, Partner, Geschwister oder Kinder, die das ganze Elend einer Suchterkrankung erlebt haben“, sagte Stör anlässlich der letztjährigen Gedenkfeier. Sie weiß, wovon sie spricht, hat selbst einen Sohn deswegen zu Grabe tragen müssen.

„Das ehrenamtliche Engagement von Beate Stör ist unbezahlbar. Seit zehn Jahren veranstaltet sie, trotz eigener großer Schicksalsschläge, diesen Tag, um unserer Kinder zu gedenken“, würdigt der Vorstand des Baden–Württembergischen–Landesvereinigung der Elternselbsthilfe Suchtgefährdeter und Suchtkranker deren Verdienste.