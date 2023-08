Zehn Jahre voller Einsatz für die Bürgerstiftung

Rund zehn Jahre war Rudolf Dentler als Vorstandsvorsitzender das Gesicht der Leutkircher Bürgerstiftung. Kürzlich hat er diese Aufgabe abgegeben. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ blickt der 74–Jährige auf diese zehn Jahre, in denen er die Stiftung mit aufgebaut hat, zurück.

Langjähriger Filialdirektor der Leutkircher Bank, Kunstliebhaber, Familienvater — und seit Gründung der Leutkircher Bürgerstiftung deren Vorstandsvorsitzender. Eine Stiftung, die er guten Gewissens an seine Nachfolger übergibt, wie Dentler beim Gespräch im schattigen Garten seines Hauses berichtet.

Bei Gründung kurz vor dem Ruhestand

Bei der Gründung der Bürgerstiftung im November 2013 stand er kurz vor seinem Ruhestand, der im April des darauffolgenden Jahres startete. Unter anderem auch deswegen sei er perfekt für den Posten als Vorstandsvorsitzender geeignet gewesen, blickt Dentler zurück.

„Das wäre doch etwas für dich, damit es dir im Ruhestand nicht langweilig wird“ habe Rosemarie Miller–Weber damals zu ihm gesagt. Miller–Weber, die in der Stiftung seine Nachfolge antritt, gehörte damals zu denen, die das Thema Bürgerstiftung in die Hand genommen haben.

Pro Jahr bis zu 40.000 Euro

Lange überlegen musste er nicht, sagt Dentler. Zumal er mit dem Thema auch davor schon im Gespräch mit seinen Kunden bei der Bank immer wieder mal in Berührung gekommen ist: Vor allem vermögenden Kunde hätten immer wieder gesagt, dass sie eine Bürgerstiftung durchaus mit Geld unterstützen würden.

Die Stiftung habe dann auch schon in den ersten Jahren ein kleines Vermögen eingesammelt, mit dem man schnell vor Ort in Leutkirch viel Gutes bewirken konnte. Inzwischen sei die Stiftung in der glücklichen Lage, pro Jahr bis zu 40.000 Euro ausschütten zu können.

Auch Wertpapiere und Immobilien

Außer mit Geld wurde die Stiftung seither immer wieder auch mit Wertpapieren und Immobilien bedacht.

„Die Menschen geben gerne, wenn sie wissen, was damit passiert“ Rudolf Dentler

Etwa Unternehmer, die in Leutkirch ihr Geld verdient haben, wollen damit auch der Bevölkerung vor Ort etwas zurückgeben.

Gerade in Phasen niedriger Zinsen seien die Immobilien mit ihren regelmäßigen Mieteinnahmen wichtig, um auch garantiert immer wieder Geld ausschütten zu können, betont Dentler. Inzwischen wurde bei der Bürgerstiftung auch eine Hilfskraft auf Stundenbasis eingestellt, die die Verwaltung der Immobilien übernimmt.

Täglich ehrenamtlich im Einsatz

Am Anfang ist auch das in das Aufgabengebiet von Dentler gefallen. Wie er damals überhaupt vieles selbst erledigt habe. Für die Stiftung sei er so um Prinzip täglich ehrenamtlich im Einsatz gewesen, habe Anfragen per Mail oder Telefon immer sofort beantwortet. „Wenn ich etwas wirklich möchte, dann brenne ich dafür“, betont er.

Zur zweiten Amtszeit wurde die Arbeit in der Stiftung dann etwas anders strukturiert, die Aufgaben verteilt. Generell dankt Dentler seinen Mitstreitern aus dem Stiftungsvorstand, die Zusammenarbeit sei immer top gewesen. Während Oliver Stotz und Daniela Heiss auch dem neuen Vorstand angehören, sind Margot Maier und Thomas Zwerger ebenfalls ausgeschieden. Zwerger war wie Dentler von Anfang an dabei und hat die Stiftung mit seiner juristischen Expertise unterstützt.

Auch Nachfolger stehen in der Öffentlichkeit

Dass mit Rosemarie Miller–Weber, Daniel Gallasch und Roland Braun drei Nachfolger gefunden wurden, die ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen, sei wichtig für das Vertrauen in die Stiftung, betont Dentler. Er selbst wird dieser als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats verbunden bleiben.

Mit Blick auf seine beiden Amtszeiten ist er überzeugt davon, dass ihm zugute gekommen ist, dass er während seinen rund 42 Jahren bei der Bank immer versucht habe, allen vertrauensvoll zu begegnen, egal ob arm oder reich. „Für mich war immer ganz wichtig, dass ich kein Verkäufer bin, sondern ein Berater“, so Dentler. Das dadurch aufgebaute Vertrauen habe sich auch später noch bemerkbar gemacht.

Eine große Verantwortung

Im Laufe der zehn Jahre seien etwa immer wieder ältere Leute ohne Kinder auf ihn zugekommen, die der Stiftung etwas vererben wollten. „Das ist auch eine große Verantwortung“, sagt Dentler. Auf Wunsch der Verstorbenen habe er auch im Anschluss noch viele Erbschaftsangelegenheit begleitet und geschaut, dass diese würdig verlaufen.

Immer wieder werden dann auch bestimmte Zwecke genannt, für die die Stiftung das Geld später einsetzen soll. „Ganz viele sagen, dass ihnen das Hospiz wichtig ist“, so Dentler. Dies wird bei Bedarf mit bis zu 25.000 Euro jährlich unterstützt. Aber auch die Unterstützung von Kindern sowie der Tafel, etwa über die regelmäßigen Gutscheinaktionen, seien vielen ein Anliegen.

Keine Sorge vor Langeweile

Nach dem Ruhestand bei der Bank folgt nun mit der Abgabe der Stiftungsleitung der nächste Schritt hin zu einem ruhigeren Alltag. Langweilig werde es ihm dadurch aber sicher nicht werden, versichert Dentler.

Zum einen sei er ja noch im Stiftungsrat und, wie seit fast 25 Jahren, als Kassier bei der Heimatpflege tätig — und dann gebe es da ja schließlich auch noch eine große Familie mit Frau, fünf Kindern und zehn Enkeln.