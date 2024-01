34 Gruppen und Vereine haben am späteren Samstagnachmittag den Dämmerumzug durch Wuchzenhofen gestaltet. Mit dabei waren auch die Feuerwehr und die 1. Klasse der Grundschule Wuchzenhofen.

Los ging der Umzug bei der Kirche am oberen Teil des Dorfes und bewegte sich von dort aus bis zur Hauptstraße am Ortseingang. Eine ganze Stunde lang zogen die Hästräger durch die Straße, während sie laut ihre Narrensprüche riefen und langsam die Dunkelheit hereinbrach. Selbstredend fehlte auch nicht der Schabernack mit dem Publikum.

Die Narren trieben Schabernack mit dem Publikum

Dabei verteilten die Narren nicht nur Bonbons, Dampfnudeln und Lollies an die Besucher, sondern klauten ihnen in gewohnter Manier auch die Schuhbändel - oder rieben ihnen große Ladungen Konfetti ins Haar.

Der Siebenjährige Manuel war mit seiner ganzen Familie gekommen und freute sich über einen Umzug direkt im Dorf. Die Freundinnen Marina, Melanie und Ellen aus Isny sind laut eigener Aussage absolute Fasnetfans und haben sich als Ein- und Zweihörner verkleidet. Teile vom Kostüm hat Melanie sogar selbst gestrickt. „Wir lieben die Guggenmusik“, sagt sie.

Wer noch für gute Stimmung sorgte

Während diese gemeinsam mit den Lumpenkapellen musikalisch für die passende Stimmung sorgte, versorgten einige Dorfbewohner am Rande des Umzugs die Zuschauer mit Speis und Trank. Anschließend wurde in der Turnhalle Wuchzenhofen und im aufgestellten Zelt bei der Schule in Tannhöfe, aber auch in einigen Ständen im Ort, noch ausgelassen weiter Fasnet gefeiert.