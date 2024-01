Ein breites Bündnis lädt am Samstag, 27. Januar, 10 Uhr, zu einer „Demo gegen Rechts - für Demokratie und Menschenrechte“ am Gänsbühl. Nach den bundesweiten Demonstrationen soll auch in Leutkirch ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt werden. Weitere Veranstaltungen an diesem Tag sind unter anderem in Isny und Ravensburg angekündigt.

Das breite Bündnis, das die Veranstaltung in Leutkirch trägt, besteht im Bereich der Jugend aus dem Jugendgemeinderat, dem Aktivenrat des Jugendhauses, der Gruppe „Du.Ich.Wir.Queer“, der Jugendarbeit „Mutmacher“ der katholischen Kirchengemeinde sowie dem Bund der deutschen katholischen Jugend. Auch die evangelische und katholische Kirchengemeinde als solche sind dabei.

Alle Fraktionen des Leutkircher Gemeinderats

Dazu kommen Privatpersonen sowie aus dem politischen Bereich alle Fraktionen des Leutkircher Gemeinderats, also CDU, Bürgerforum, SPD, Freie Wähler und die Unabhängigen. Als Redner treten Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, der Schriftsteller Imre Török sowie die beiden Sprecher des Jugendgemeinderats, Luis Kistler und Melissa Altergott, auf, kündigen die Organisatoren an. Im Anschluss soll es Live-Musik geben.

Mit Blick auf den Titel „Demo gegen Rechts“ wird auf Nachfrage betont, dass das auf den Plakaten etwas verkürzt dargestellt sei: Die Veranstaltung richte sich explizit gegen Rechtsextremismus, nicht gegen Positionen aus dem rechten oder konservativen demokratischen Spektrum. Aufhänger sei vor allem der zuletzt bekanntgewordene „Potsdamer Treffen“, wo es unter anderem um Pläne für eine massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland ging.

Einsatz für die Demokratie

Auch Oberbürgermeister Henle betont, dass es ihm um den Einsatz „für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ gehe.

Demokratie ist die beste Staatsform, die wir haben. Hans-Jörg Henle

, unterstreicht er. Umso wichtiger sei es, dass auch die Bürger sich für diese einsetzen und das nicht alleine der hohen Politik überlassen.

Zwei der an der Organisation im Vorfeld beteiligten Personen sind Constantin Künst und Jochen Narr. Im Gespräch mit der Redaktion sprechen sie auch über ihre persönlichen Beweggründe. Künst erklärt etwa mit Blick auf die AfD, die auf den großen Demos vom vergangenen Wochenende auch immer wieder ein Thema war, dass sich die Demo in Leutkirch bewusst nicht gegen eine Partei richte.

Es geht um mehr als eine Partei, es geht um die Verteidigung der Demokratie und der Menschenrechte. Constantin Künst

Für Toleranz und Menschenrechte

Zumal vor dem Hintergrund, dass am Samstag auch der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist, wie Künst erklärt. Auch Narr unterstreicht, dass es nicht darum gehe, „gegen“ etwas oder jemanden zu sein: „Uns geht es darum, für etwas zu sein: Für Toleranz, Demokratie und Menschenrechte“.

Künst hofft, das möglichst viele Bürger als Teil der „schweigenden Mehrheit“ aufstehen und ein Zeichen setzen, Präsenz zeigen. „Um zu zeigen, dass die Demokratie stark ist. Dass es nicht geht, diese mit Füßen zu treten“, sagt er. Wichtig sei auch, dass friedlich demonstriert wird. Denn klar sei: Man könne Hetze nicht mit Hetze bekämpfen.

Ein Zeichen der Zivilgesellschaft

Narr ist zuversichtlich, dass dieses Zeichen der Zivilgesellschaft am Samstag in der Leutkircher Altstadt groß sein wird. Er hoffe auf jeden Fall auf eine dreistellige Teilnehmerzahl. „Ich habe die Tage schon mit zwei, drei Menschen gesprochen, die noch nie auf einer Demo waren - aber die am Samstag da sein werden“, freut er sich.