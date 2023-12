„Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg werden wegen Wohnungslosigkeit in einer Notunterkunft untergebracht. Laut Statistischem Bundesamt hat dies zum Stichtag 31. Januar dieses Jahres 32 000 Menschen betroffen“, erklärt Diplomsozialpädagoge Rainer Müller, Caritas Bodensee-Oberschwaben, in einer Pressemitteilung. Im Jahr davor waren es rund 18.000 Menschen. Diese Entwicklung ist auch in Leutkirch zu erkennen.

„Die Zahl an Wohnungslosen stieg so dramatisch an, dass es derzeit keinen freien Platz mehr in einer städtischen Unterkunft gibt“, betont Müller mit Blick auf die Allgäu-Stadt. Neben persönlichen Schicksalsschlägen wie zum Beispiel „Krankheiten, Trennungen oder Arbeitslosigkeit“ könnten seiner Einschätzung nach das mangelnde Angebot an Wohnungen, aber auch zu hohe Mieten Ursachen für Wohnungslosigkeit sein.

Vor allem kleine Wohnungen fehlen

In Leutkirch fehlt es „wie überall in der Region an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind“, erklärt Thomas Stupka, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Leutkirch, auf Anfrage. Vor allem „kleine Wohnungen für Single-Haushalte und Senioren sind knapp“.

Sogenannte Sozialwohnungen würden von privaten Anbietern derzeit 32 vorgehalten, betont Stupka. Sowohl Einzelpersonen als auch Familien seien auf Angebote des sozialen Wohnungsbaus angewiesen. „Unser Eindruck ist, dass Einzelpersonen häufiger Schwierigkeiten haben, etwas zu finden“, betont Stupka.

56 Sozialwohnungen sollen kommen

Zudem hält die Stadt Leutkirch in der Kernstadt vier Häuser als Obdachlosenunterkünfte vor, die derzeit mit circa 50 Personen belegt seien. Angeboten würden dort „Wohnungen mit zwei, drei oder fünf Zimmern, die in Form von WGs den wohnungslosen Menschen zur Verfügung gestellt werden“. Reicht dieses Wohnungsangebot aus? „Bedingt, der Bedarf ist hier immer wieder schwankend“, erklärt Stupka.

Als Gründe für die angespannte Situation am Wohnungsmarkt nennt der Pressesprecher die „extrem gestiegenen Baupreise“, die damit einhergehenden „hohen Mieten“ sowie die „stark gestiegene Nachfrage aufgrund von Zuwanderung, allgemeine Mietpreissteigerungen sowie den Mangel an sozialem Wohnraum beziehungsweise mietpreisgebundenem Wohnraum.“

Wie sieht die künftige Entwicklung bezüglich der Wohnsituation für Bedürftige in Leutkirch aus? „Es kommen im Lauf des nächsten Jahres 56 Sozialwohnungen dazu“, erklärt Stupka. „Weitere sind in Planung.“

Gutscheine für Betroffene

Eine Weihnachtsaktion für die betroffenen Wohnungslosen organisieren auch in diesem Jahr wieder Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, des Sozialamts Leutkirch sowie der örtlichen Sozialberatung der Caritas und Diakonie, erläutert Rainer Müller.

„Wie bereits zu Weihnachten 2022 sollen bedürftige Alleinstehende und Familien Einkaufsgutscheine für Lebensmittel erhalten.“ Die Gutscheine würden durch Spendengelder aus der Bevölkerung finanziert, und durch das zuständige Sozialamt organisiert und verteilt. „Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Weihnachtsaktion sind gut miteinander vernetzt und in der „Initiative Soziales Leutkirch“ (ISOLE) aktiv.“

Spenden für die Weihnachtsaktion können eingereicht werden bei: Diakonisches Werk OAB; DE14 6505 0110 0048 0241 41; Kreissparkasse Ravensburg; Sozialberatung Leutkirch - Weihnachtsgutscheine.