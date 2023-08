Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Stadt Leutkirch hat SZ–Redakteur Simon Nill im Interview mit Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle angesprochen. Auch SZ–Leser hatten der Redaktion im Vorfeld einige Fragen an das Stadtoberhaupt zukommen lassen.

Herr Henle, im kommenden Jahr steht in Leutkirch nicht nur die Kommunalwahl an. Auch der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt wird neu gewählt. Haben Sie schon entschieden, ob Sie für eine dritte Amtszeit kandidieren werden?

Mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Wir haben ein tolles Team in der Verwaltung und es gibt viele spannende und anspruchsvolle Projekte, die wir vor uns haben. Ich fühle mich fit und gesund und habe viele weitere Ideen. Während der Sommerpause werde ich mit vielen Leutkircherinnen und Leutkirchern — und vor allem auch mit meiner Frau — intensive Gespräche führen und dann eine fundierte Entscheidung treffen.

Welche Faktoren spielen für Ihren Entschluss eine Rolle?

Eine Stadt wie Leutkirch mit der riesigen Gemarkungsfläche, vielfältigen Ortschaften, einer umfassenden Infrastruktur und über 320 aktiven Vereinen als Oberbürgermeister zu betreuen, ist sehr anspruchsvoll. Man braucht die Kraft, den Willen und die Gesundheit, um dieses Amt gut ausfüllen zu können. Wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Ganz wichtig ist, dass meine Familie die Entscheidung mitträgt.

Spüren Sie weiterhin den Rückhalt und das Vertrauen vom Gemeinderat für Ihre Arbeit?

Ja, ich spüre den Rückhalt. Bislang sind auch erste Gespräche zum Thema OB–Wahl 2024 sehr gut verlaufen. Wir arbeiten im Gemeinderat generell in einer sehr guten Atmosphäre zusammen. Wir müssen stets um die besten Lösungen für die Stadt Leutkirch ringen. Da gehört auch das Streiten in der Sache manchmal dazu. Aber wir sind noch nach jedem Treffen in einem guten persönlichen Zusammenwirken in die nächste Sitzung gegangen.

Ein Thema, das derzeit und auch in der Zukunft viele Leutkircher beschäftigen wird, ist die Entwicklung der Altstadt. Die Zwischenergebnisse der Firma Imakomm, die ein Gutachten zur Entwicklung der Innenstadt erstellt, liegen der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat mittlerweile vor. Sind Sie von einzelnen Punkten der Analyse überrascht worden?

Wir sind über wichtige Ergebnisse informiert, die Gesamtauswertung liegt auch uns noch nicht vor. Es sind spannende Auswertungen, die teilweise schon überraschend sind. Es ist gut, dass so viele unterschiedliche Personengruppen beteiligt waren. Das Gutachten wird jetzt fertiggestellt und nach der Sommerpause dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gibt es im Gutachten eine klare Empfehlung für oder gegen weitere Fußgängerzonen in der Altstadt?

Imakomm hat zugesagt, dass sie sich in Form einer Empfehlung konkret dazu äußern. Und dann wird der Gemeinderat in den nächsten Monaten entscheiden, wie es bei diesem Thema weitergeht.

Was glauben Sie, wie wird sich der Gemeinderat in dieser Frage entscheiden?

Da wage ich noch keine Prognose, weil wir das in aller Ruhe diskutieren müssen. Wir haben alle das Ziel, die Altstadt für die Besucher attraktiver zu machen und die Aufenthaltsqualität weiter zu erhöhen. Dazu zählen aber auch gute gastronomische Angebote und ein vielfältiger Einzelhandel. Beides gut hinzubekommen ist die schwierige Aufgabe.

Welche Variante können Sie sich persönlich vorstellen?

Denkbar wären aus meiner Sicht technische Einrichtungen an den Eingängen zur Altstadt, die alle Anwohner und auch eine Vielzahl an Geschäftskunden der Einzelhändler öffnen können. Dann wären deutlich weniger Autos im Zentrum, wir könnten die Parkplätze reduzieren, aber der Einzelhandel wäre weiterhin gut erreichbar. Das sind meine Überlegungen, für die ich auch beim Einzelhandel werben möchte.

Ist es möglich, dass sämtliche bauliche Maßnahmen in der Altstadt, die vom Gemeinderat in den kommenden Monaten unter Umständen beschlossen werden, erst im Zusammenhang mit den Veränderungen im Rahmen des Sanierungsgebiets „Entlang der Eschach“ umgesetzt werden?

Die Leutkircher Einzelhändler und Gastronomen hatten in der jüngsten Vergangenheit schwierige Zeiten. Als Beispiele seien die Corona–Pandemie, der stetig zunehmende Online–Handel, die Inflation oder die Verkehrsbehinderungen durch den Neubau der Mohrenbrücke genannt. Jedes einzelne Thema hat große Auswirkungen auf diese Unternehmen.

Wenn wir das Konzept der Stadtsanierung umsetzen — und die Infrastruktur und den Pflasterbelag in der Altstadt erneuern — wird das eine Bauzeit von mindestens 1,5 Jahren haben, in der der Einzelhandel wieder sehr gebeutelt sein wird. Aus meiner Sicht wäre es daher das Beste, alle Maßnahmen zu kombinieren. Aber das muss ebenfalls der Gemeinderat entscheiden.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat kürzlich berichtet, dass sich bei den länger anhaltenden Leerständen in der Altstadt zuletzt wenig verändert hat. Was wollen Sie dagegen unternehmen?

Auch dazu wird uns die Firma Imakomm Empfehlungen geben. Ein Punkt wird sicherlich sein, dass wir die personellen Kapazitäten der Wirtschaftsförderung und des Innenstadtmarketings verstärken. Bisher sind wir in diesem Bereich eher schmal besetzt — und trotzdem läuft vieles gut. Gleichzeitig müssen aber auch die Immobilienbesitzer mitwirken. Nur gemeinsam können wir gute Lösungen finden.

Sie sind ein großer Befürworter eines möglichen Spiel– und Freizeitgeländes auf der Leutkircher Wilhelmshöhe. Die Gemeinderatsfraktionen haben bei der jüngsten Haushaltsdebatte klargestellt, dass ein solches Projekt bei ihnen zumindest keine hohe Priorität hat. Sind Sie davon enttäuscht?

Nein, enttäuscht bin ich nicht. Das Projekt wurde ja auch nicht komplett abgelehnt, sondern man war mit dem Standort auf der Wilhelmshöhe nicht so richtig zufrieden. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass wir ein solches Gelände brauchen, um vor allem Familien mit Kindern, die in der Region zu Gast sind, einen Anreiz für einen Besuch in Leutkirch zu bieten. Gleichzeitig wird natürlich aber auch die Lebensqualität für Leutkircher Familien erhöht.

Manche Leutkircher haben in diesen Tagen Angst vor einem Hochwasser in der Innenstadt — wegen der Baustelle an der Mohrenbrücke und möglichen Auswirkungen. Wie groß sind Ihre Sorgen?

Grundsätzlich muss man ein solches Thema immer sehr ernst nehmen. Es handelt sich allerdings um eine Baustelle des Landes Baden–Württemberg, das auch für den Wasserpegel und das Rückhaltebecken in Urlau zuständig ist. Das Regierungspräsidium hat uns zugesichert, dass die Hochwasser–Gefahr durch die Baustelle nicht erhöht ist und man die Niederschlagsprognosen sehr sorgfältig verfolgt. Man hat das Thema auf der Agenda und ich vertraue auf die Zusagen des Landes.

Ein anderes Thema, das viele Leutkircher in den vergangenen Wochen bewegt hat, ist das Altstadt–Sommerfestival und die Ankündigung der Verantwortlichen, das Programm für das kommende Jahr auf den Prüfstand stellen zu wollen. Waren Sie davon überrascht und würden Sie sich eine Veränderung wünschen?

Nein, überrascht war ich nicht. Ich hatte das im Vorfeld von den Verantwortlichen schon gehört. Meiner Meinung nach ist es ist durchaus legitim und notwendig, immer wieder zu schauen, welche Programmpunkte gut ankommen und an welchen Stellen man möglicherweise Änderungen vornehmen müsste. Ich denke, dass das nach 20 sehr erfolgreichen Jahren etwas ganz normales ist.

In Leutkirch wurden in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche neue Wohngebiete ausgewiesen. Befürchten Sie — vor allem beim Blick auf die steigenden Zinsen — dass viele Baugrundstücke jetzt nicht mehr verkauft werden können, weil sich die Menschen das Bauen nicht mehr leisten können?

Wir haben in den letzten Jahren in Sachen Wohnungsbau sehr viel unternommen. Teilweise waren bei der ersten Ausschreibungsrunde für ein Baugebiet alle Plätze schon überzeichnet. Wenn sich das nun etwas normalisiert und ein Baugebiet dann wieder mehrere Jahre hält, ist es kommunalpolitisch gesehen nicht schlimm. Auf der anderen Seite fehlen in Deutschland weiterhin hunderttausende Wohnungen. Wenn in Zukunft nicht genügend Wohnraum geschaffen wird, haben viele Menschen ein großes Problem.

Welche weiteren, größeren kommunalpolitischen Aufgaben und Projekte stehen bis Jahresende an?

Beim neuen städtischen Kindergarten im Gebiet „Ströhlerweg“ wurden ganz aktuell die Fachplaner für das Gebäude beauftragt. Auch in Sachen Georg–Schneider–Haus steigen wir in nun in die konkrete Planungsphase ein. Dann sind wir gerade zum Beispiel dabei, die Dächer der Seelhaushalle und der Grundschule in Friesenhofen zu sanieren und mit großen PV–Anlagen auszustatten. Zudem befindet sich die neue Halle in Willerazhofen, in der auch Vereinsräume entstehen, in den Endzügen. Die Einweihung ist im Herbst geplant.

Ein weiteres großes Thema ist der Architektenwettbewerb zum Neubau des Hans–Multscher–Gymnasiums. Hier laufen aktuell noch die Vorbereitungen.

Im Tiefbau steht der umfangreiche und aufwändige Ausbau der Fernwärmeversorgung auf dem Programm. Das ist ein riesiges Projekt, das viele Ressourcen bindet. Auch beim Breitbandausbau geht es weiter. Aktuell wird die neue Wasserleitung nach Hinznang gebaut. Auf dieser Trasse wollen wir im kommenden Jahr auch den Radweg realisieren.

Leserfrage: Wie lange muss die Innenstadt noch auf das schnelle Internet warten? Betroffen ist etwa die evangelische Kirchengemeinde. Die Dreifaltigkeitskirche ist technisch bestens ausgestattet, kann zum Beispiel aber keine Gottesdienste streamen, da die veralteten Kupferleitungen dies nicht schaffen. Das Förderprogramm „Graue Flecken“ wurde überraschend gestoppt. Wie soll es nun weitergehen?

Das Graue–Flecken–Programm wurde inzwischen neu aufgelegt und unser Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg ist aktuell dabei, die Förderanträge vorzubereiten. Nach den vorliegenden Ergebnissen der Markterkundungsverfahren sind im Bereich der Dreifaltigkeitskirche durch Vodafone gigabitfähige Internetanschlüsse verfügbar (TV–Kabel).

Daher ist dieser Bereich nicht in den aktuellen Förderprogrammen enthalten und wird wohl auch nicht in naher Zukunft in die Förderprogramme aufgenommen. Ein geförderter Glasfaserausbau wird daher auf absehbare Zeit in diesem Bereich nicht stattfinden. Um höhere Geschwindigkeiten zu erhalten, ist in diesem Bereich der Weg über die vorhandenen Netzbetreiber zu nehmen.

Leserfrage: Als direkt betroffener Anwohner der Innenstadt muss ich feststellen, dass in den letzten Jahren die innerhalb der Altstadt eigentlich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit für Fahrzeuge in aller Regel nicht mehr eingehalten wird. Wurde in der Innenstadt jemals eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, und wenn ja, wie lange liegt das zurück?

Die untere Verkehrsbehörde hat in den letzten Jahren in der Marktstraße–Süd drei Probemessungen durchgeführt (Höhe Apotheke). Bei insgesamt 217 gemessenen Fahrzeugen gab es lediglich fünf Überschreitungen. Als Überschreitung werden Geschwindigkeiten ab 20 Kilometer pro Stunde gewertet. Unsere Technik kann erst ab dieser Geschwindigkeit messen.

Diese Werte liegen im vertretbaren Rahmen, sodass von der unteren Verkehrsbehörde keine Notwendigkeit für das Einrichten einer offiziellen Messstelle gesehen wurde. Diese Notwenigkeit wird auch aktuell nicht gesehen, da sich das Fahrverhalten nach Wahrnehmung der Unteren Verkehrsbehörde nicht signifikant verändert hat.

Leserfrage: Die Straße „Am Sägplatz“ in Adrazhofen ist seit Jahrzehnten marode. Hier habe ich vor 30 Jahren gebaut, damals wurde bereits von der Sanierung gesprochen. Mittlerweile sind zum Beispiel Löcher drin, die auch bereits Radler und Fußgänger verletzten. Wäre es möglich, die Zahlung der Grundsteuer auszusetzen?

Die Grundsteuer ist eine allgemeine Steuerleistung und kann nicht ausgesetzt werden. Es gibt durch viele andere wichtige Maßnahmen einen gewissen Sanierungsstau in diesem Bereich. Da die Straße in einem schlechten Zustand ist, sind in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan die Planungsmittel für 2024 und die Investitionsmittel für die Sanierung beziehungsweise den Neubau Am Sägplatz / Am Dorfplatz für die Jahre 2025 und 2026 eingestellt.

Leserfrage: Warum lässt sich im Seelhausweg — Übergang von der Gemeinschaftsschule zum Friedhof — nicht ein dauerhafter Zebrastreifen anbringen?

Als „übergeordnete“ Voraussetzung gibt die Straßenverkehrsordnung vor, Fußgängerüberwege nur anzulegen, wenn der Vorrang der Fußgänger erforderlich ist, um sicher über die Straße zu kommen.

Diese Grundvoraussetzung liegt nach Beurteilung der Unteren Verkehrsbehörde im Seelhausweg nicht vor. Die Geschwindigkeit ist auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt und wird dank der Schwellen in diesem Bereich eingehalten, die Sichtwinkel sind sehr gut und nach Ende der Baumaßnahmen Mohrenbrücke wird der Verkehr auch wieder genügend Lücken bieten, um sicher über die Straße zu gehen.

Leserfrage: Wie ist der aktuelle Stand bei der massiven Lärmproblematik B465 Höhe Reichenhofen? Seit vielen Jahren ist der Lärm trotz Lärmschutzwall unerträglich und wird zusehends schlimmer.

Die überarbeitete Umgebungslärmkarte, die die Grundlage für den neuen Lärmaktionsplan darstellt, liegt bisher immer noch nicht vor. Daher kann derzeit noch nicht mit der Ausarbeitung des Lärmaktionsplans Stufe 4 begonnen werden. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Umgebungslärmkartierung zeitnah von der Landesanstalt für Umweltfragen (LFU) fertiggestellt wird.

Leserfrage: Allenthalben wird über die Wasserversorgung geredet. Mittlerweile ist es im Kreis Ravensburg weitgehend untersagt, Oberflächenwasser aus fließenden oder stehenden Gewässern zu entnehmen. Wie steht es um das Leutkircher Wasser? Welche Auswirkungen hat der hohe Wasserverbrauch von Unternehmen wie Center Parcs und Milei?

Wir leben im Allgäu auch diesbezüglich in einer gesegneten Gegend mit hohen Niederschlägen und häufigen Sommergewittern. Wir haben dabei das große Glück, dass wir auf einem sehr großen Grundwasserstrom sitzen. Auch die Qualität unseres Grundwassers ist hervorragend. Wir müssen uns deshalb keine Sorgen machen, aber sparsam mit diesem wichtigsten Lebensmittel umgehen. Der Verbrauch von Großabnehmern wirkt sich positiv auf den Preis aus. Das ist einer der Gründe, warum es in Leutkirch so günstige Wasserpreise gibt.