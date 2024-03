Wirtshaus-Musikanten-Treffen im Hirsch in Urlau

Das erste Wirtshaus-Musikanten-Treffen im historischen Dorfgasthof Hirsch in Urlau findet am Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr statt. Künftig soll immer am dritten Mittwoch im Monat ein offener Abend für Volksmusikanten zum gemeinsamen Musizieren stattfinden. Ohne Bühne und feststehendes Programm - einfach spontan in geselliger Atmosphäre mit Gästen und Musikmachern. Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt. Die Musikanten von „Quatro Sound“ aus Argenbühl sind mit am Start. Interessierte Musikanten kommen einfach spontan vorbei oder melden sich vorab per Mail an [email protected].