Wirtschaften ohne Wachstum

Zu einem sehr aktuellen Thema hatte die Elobau Stiftung im Rahmen des Leutkircher Nachhaltigkeitsforums in den Bocksaal eingeladen: Es ging um die Frage wie viel Wachstum nötig und möglich ist beziehungsweise, wie die Wirtschaft möglicherweise auch ohne über Grenzen hinaus schießende Ressourcenverbräuche organisiert werden kann.

Zu Einstieg gab es ein anspruchsvolles, wissenschaftliches Impulsreferat von André Reichel. Reichel ist Postwachstumforscher und ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Elobau Stiftung. Sein Vortrag befasste sich mit der Wachstumsdebatte seit dem Erscheinen des Buchs „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome von 1972. Anhand von computergestützten Simulationen wurden damals Modelle für eine wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen der planetaren Grenzen entwickelt. „Wir bräuchten einen radikalen Schwenk zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, für ein behutsames Drehen an kleinen Stellschrauben ist es etwa 20 Jahre zu spät“ stellt Reichel fest.

Mit dieser These ging es dann in ein von Peter Aulmann, Vorstand der Elobau Stiftung, moderiertes Podiumsgespräch. Mit von der Partie Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz und Rüdiger Köhler, Geschäftsführungsmitglied von Elobau. Für beide ist klar, dass eine Wirtschaft ohne Wachstum in der derzeitigen Form nicht funktionieren könne. Vaude wie Elobau sind in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. „Entscheidend ist dabei, aus welchen Gründen man wächst und wie man mit den Wachstumsergebnissen umgeht“, stellte Antje von Dewitz fest. Natürlich müsse Vaude wachsen, aber nicht zuletzt deshalb, um ein anderes Wirtschaften zu ermöglichen, ergänzt die Unternehmerin.

Auch bei Elobau stehen die Zeichen auf Nachhaltigkeit. „Wir sind in einem globalen Markt tätig, an dessen Regeln wir gebunden sind ‐ ob wir wollen oder nicht“, erklärte Rüdiger Köhler den Handlungsrahmen, in dem sich Elobau befindet. Man sei jedoch an allen Stellen, in denen Veränderung möglich ist, auf einem sehr guten Weg. Von der CO2-Neutralität der Produktion seit 2010 bis hin zur Rechtsform eines Stiftungsunternehmens, seien schon viele zukunftsweisende Schritte unternommen worden

Eine andere Wirtschaft, die Ressourcenverbrauch einschränkt und verstärkt auf Nachhaltigkeit setzt, sei also möglich, waren sich von Dewitz und Kohler einig.