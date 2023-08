In fast allen Gemeinden im Landkreis Ravensburg sucht der Regionalverband Bodensee–Oberschwaben (RVBO) derzeit nach neuen Flächen für Windräder. Auch in Bad Wurzach, Isny, Leutkirch, Aitrach und Aichstetten sind derzeit viele Areale im Fokus des Verbands. Diese nordöstliche Ecke des Landkreises ist sogar besonders stark betroffen.

Bund und Land haben den RVBO dazu verpflichtet, 1,8 Prozent der Fläche in der Region Bodensee–Oberschwaben für Windräder auszuweisen. Diese sollen dann im sogenannten Teilregionalplan Energie festgehalten werden. Dabei tauchen in den Karten altbekannte Flächen wieder auf, die vor Jahren schon einmal im Blick waren.

Bis Ende des Jahres möchte der RVBO seine Karte für die Region konkretisiert haben. Anfang Juli präsentierte Verbandsdirektor Wolfgang Heine die ersten Karten, wo sich die sogenannten Suchräume befinden. Grundlage war der Windatlas vom Mai 2019, der die windhöffigen Gebiete ausweist.

In einem Ausschlussverfahren wollen die Regionalplaner jene Flächen identifizieren, die in der Region am besten für Windkraft geeignet sind. In einem ersten Schritt schloss der Verband alle ungeeigneten Flächen aus: Siedlungsfläche, Straßen, Naturschutzgebiete und natürlich jene Flächen, die nicht Betracht kommen, weil sich die Abstände zur Wohnbebauung nicht einhalten lassen. Das hat zur Folge, dass sich der überwiegende Teil der Flächen in Wäldern befindet.

„Wir haben bisher maximal die Hälfte aller relevanten Kriterien abgearbeitet, sodass wir eine Kulisse haben, wo wir nach geeigneten Gebieten weitersuchen können“, sagt Nadine Kießling, die stellvertretende Verbandsdirektorin beim RVBO. Das heißt konkret, dass von den jetzt ins Auge gefassten Gebieten noch einige wegfallen werden.

In Zahlen: Momentan haben die Regionalplaner elf Prozent der Fläche in den Landkreisen Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen im Auge, die sie letztlich bis Ende des Jahres noch auf 1,8 Prozent reduzieren werden. Auf genau diesen 1,8 Prozent könnten sich dann nach Inkrafttreten des Teilregionalplans Energie perspektivisch Unternehmen bewerben, um einen Windpark zu planen. Das heißt: Die eingezeichneten Flächen sind nicht mit konkreten Projekten gleichzusetzen.

Bad Wurzach

Die Kommune rings ums Wurzacher Ried ist trotz des europadiplomierten Naturschutzgebiets derzeit mit am stärksten im Fokus des Verbands. Bereits geplant wird bekanntlich zwischen Arnach und Eintürnen. Großflächige Suchräume befinden sich aber auch östlich der Stadt und bei Steinental. Kleinere Gebiete weist die RVBO–Karte westlich von Rupprechts, östlich von Hauerz und am Ziegelberg aus.

Stark betroffen sind Teile des Gemeindegebiets aber auch von den Suchräumen bei Weitprechts, bei Osterhofen/Hittelkofen und den Höhenzügen zwischen Seibranz und Altmannshofen. Auch im Dreieck Arnach–Herbrazhofen–Diepoldshofen befindet sich ein Suchraum. Gelb markierte Gebiete bei Molpertshaus berühren ebenso Bad Wurzacher Belange.

Gemeinderat und Stadtverwaltung haben vor kurzem einhellig den Bau von Windkraftanlagen abgelehnt, wenn diese das Europadiplom des Wurzacher Rieds gefährden. Der Europarat hat sich bislang indes noch nicht dazu geäußert, inwieweit solche Anlagen dies tatsächlich tun würden. Auch eine Anfrage unserer Redaktion ist seit Wochen ohne Antwort.

Isny

Auf dem Gemeindegebiet der Allgäustadt fällt vor allem der großflächige Suchraum an der bayerischen Grenze auf. Er zieht sich östlich von Rohrdorf bis in den Süden auf Höhe Bolsternang. Kleinere Gebiete befinden sich südlich von Beuren und nördlich von Aigeltshofen.

Leutkirch

Östlich von Niederhofen befindet sich der größte zusammenhängende Suchraum in Leutkirch. Gelb markiert sind aber auch Flächen bei Diepoldshofen, Herbrazhofen, Willerazhofen, südlich von Stegrot, Gebrazhofen, Engerazhofen, Merazhofen, Friesenhofen, Rimpach oder bei Wuchzenhofen.

Aitrach

Westlich von Aitrach markiert der RVBO derzeit ein großflächiges von Nord nach Süd verlaufendes Suchgebiet. Im Gemeindewald ist bereits eine Anlage geplant.

Aichstetten

Relativ große Suchräume befinden sich westlich der Autobahn bei Altmannshofen in Richtung Seibranz sowie östlich von Aichstetten an der Landesgrenze. Der Höhberg ist auf der RVBO–Karte ebenso gelb markiert.

Weitere Informationen zum Teilregionalplan Energie sowie die Karte des Regionalverbandes im Original gibt es auf dessen Internetseite unter der Adresse www.rvbo–energie.de

Informationen zum Teilregionalplan www.rvbo-energie.de