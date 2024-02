Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren

Offenbar unbelehrbar scheint laut Polizeibericht ein 38-Jähriger zu sein, der erstmals am Dienstagabend auf der A 96 von einer Streife der Verkehrspolizei Kißlegg kontrolliert wurde. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann derzeit über keine im Inland gültige Fahrerlaubnis verfügt. Nachdem die Beamten eine Anzeige erstattet und zur Verhinderung einer Weiterfahrt die Kennzeichen des benutzten Pkw mitgenommen hatten, wurde der Wagen mit dem 38-Jährigen am Steuer am Mittwochvormittag erneut bei Kißlegg festgestellt. Der Mann gab an, auf dem Weg zum Verkehrsdienst zu sein, um die Kennzeichen abholen zu wollen. Da er in Begleitung eines Bekannten mit gültigem Führerschein war, wurden ihm, nach der erneuten Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, diese zunächst ausgehändigt mit dem deutlichen Hinweis, dass der Begleiter weiterfährt. Doch weit gefehlt, kurz danach wurde der 38-Jährige abermals auf der A 96 am Steuer festgestellt. Daraufhin wurde neben der Einleitung des dritten Ermittlungsverfahrens der Pkw sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.