Die Jury hat getagt: Seit Dienstagnachmittag steht fest, welche Vereine und gemeinnützige Organisationen vom Spenden-Adventskalender der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) und der „Schwäbischen Zeitung“ am meisten profitieren. 347 gültige Anträge waren eingegangen ‐ 100 Projekte konnten vom Gremium berücksichtigt werden. Damit aber kein Bewerber leer ausgeht, hat sich die VBAO dazu entschlossen, auch in diesem Jahr jeweils einen Trostpreis von 150 Euro zu vergeben.

„Damit werden dieses Mal insgesamt 137.000 Euro ausgeschüttet“, verkündete VBAO-Vorstandssprecher Josef Hodrus. „Alle Bewerber sollen belohnt werden.“ Mit den 347 Teilnehmern ist der Rekord aus dem Vorjahr noch einmal übertroffen worden.

Das zeigt, dass der Spenden-Adventskalender in der Region angekommen und gut verwurzelt ist, ist sich Hodrus sicher.

Viele Bewerbungen aus Wangen

Der Vorstandssprecher hob hervor, wie beeindruckt er von vielen Bewerbungen war. So hatten sich zum Beispiel einige Vereine und gemeinnützige Organisationen mit kreativen Videos um einen Betrag aus dem Spendentopf gebeten. Vermutlich auch deshalb fiel den meisten Stadtoberhäuptern der Jury aus dem Geschäftsgebiet der Bank die Auswahl in diesem Jahr besonders schwer.

Die meisten Bewerbungen kamen erneut aus Wangen (70), gefolgt von Isny (52), Leutkirch (50), Lindau (30), Bad Wurzach (29) und Bad Waldsee (28). Rund 24 Prozent der eingereichten Projekte haben mit dem Thema Sport zu tun. „Wir hatten noch nie so viele Bewerbungen aus diesem Bereich“, sagte Hodrus. 20 Prozent betreffen Schulen oder Kindergärten und 15 Prozent die Musikvereine in der Region.

Besonderes Heiligabend-Türchen

Acht Prozent der Anträge sind dem Gebiet „Soziale Einrichtungen“ zuzuordnen, was Hodrus besonders freut. Schließlich ist das diesjährige Motto des Heiligabend-Türchens „Für die Gemeinschaft“. Gefördert werden an Weihnachten 20 Initiativen, bei denen sich Ehrenamtliche vor allem für ältere Mitbürger engagieren. Ab dem 1. Dezember wird in der „Schwäbischen Zeitung“ täglich ein Türchen geöffnet. Dadurch erfahren die Leser, welche Vereine mit welchem Spendenbetrag bedacht werden. An 20 Tagen werden „normale Türchen“ mit jeweils zwei Gewinnern geöffnet. 50.000 Euro stellt die VBAO dafür zur Verfügung.

Hinzu kommen neben dem Heiligabend drei Sondertürchen. Am Nikolaustag gibt es 10.000 Euro für 20 Spendenempfänger. Jeweils 10.000 Euro erhalten Vereine und Organisationen über das „SZ-Lesertürchen“ sowie das „VBAO-Mitgliedertürchen“. Hier entscheiden Leser und Bank-Mitglieder darüber, wer den höchsten Zuschuss erhält.

SZ-Lesertürchen

Welche Projekte im Rahmen des SZ-Lesertürchens einen finanziellen Zuschuss erhalten, entscheiden die Leserinnen und Leser. Die Anzahl der eingehenden Coupons legt fest, mit welchen Spendensummen die folgenden acht Initiativen bedacht werden. Möglich sind Beträge zwischen 4000 Euro und 250 Euro.

Musikkapelle Ratzenried

„Seit einigen Jahren hat die MK Ratzenried eine Kooperation mit der Grundschule in Ratzenried. Die Bläserklasse, bei der die Drittklässler die Möglichkeit haben, ein Instrument zu lernen, erfreut sich großer Beliebtheit. Die Kinder haben einmal in der Woche eine Schulstunde in der ein Musiklehrer die Instrumente Trompete und Tenorhorn unterrichtet. Dieses Angebot würden wir gerne auf die Instrumente Querflöte, Klarinette und Saxophon ausweiten. Für die Anschaffung der Instrumente hoffen wir auf Ihre Unterstützung.“

Trommlerzug Lindau-Aeschach

„Für unsere einzigartige Bühnenshow brauchen wir eine neue Lichtanlage, da die Vorhandene leider veraltet ist und nicht mehr dem aktuellen Technikstand entspricht (es gibt keine Ersatzteile mehr auf dem Markt). Wir wollen nun mit Funk arbeiten und zusätzlich aufrüsten, da wir einige jugendliche Trommler dazugewonnen haben und diese auch mit Trommeln und Lichtequipment ausgestattet werden müssen.“

SG Tell Wolfegg

„Unser Schießstand für Luftgewehr und Luftpistole ist nun bald 40 Jahre alt. Nachdem diese Sportart vor drei bis vier Jahren in unserem Verein fast nicht mehr ausgeübt wurde, sind wir froh, dass sich wieder eine Gruppe gefunden hat. Bei uns wird bisher noch auf Papierscheiben geschossen. Stand der Technik ist eine digitale Schießanlage mit der kein Papiermüll mehr produziert wird und eine Auswertung parallel zum Schießen stattfindet. Mit einer neuen Anlage erhoffen wir uns, noch mehr Personen für den Schießsport begeistern zu können.“

Kath. Kindergarten St. Vitus Altmannshofen

„Kochen, experimentieren, werken ‐ das steht bei unseren Kindern vom Kindergarten St. Vitus in Altmannshofen täglich in unserem Außenbereich an. Um das weiterhin zu fördern und zu ermöglichen, benötigen wir dringend zwei neue Outdoor-Küchen mit Herd, Backofen, Spüle. Und natürlich viel Platz für alles, was kleine Meisterköche so brauchen. Außerdem wären wir sehr dankbar über eine Gartengerätebox aus Edelstahl für unsere geliebten Sandspielsachen.“

SV Vogt

„Damit unsere Zuschauer auch bei schlechtem Wetter schöne Stunden auf dem Sportplatz verbringen können, ist angedacht, eine überdachte Tribüne zu errichten. Gerade bei Jugendturnieren sind die Mannschaften mitsamt Gefolge (Vater, Mutter, Oma, Opa,...) den Launen der Natur ausgesetzt. Jeder Euro würde uns helfen, dieses Projekt endlich auf die Füße zu stellen.“

Förderverein der „Grünen Hexen Leutkirch“

„Unser Narrensamen wächst schneller aus dem Hexenhäs heraus, als wir „Hoorig Hoorig“ sagen können. Wir möchten dafür sorgen, dass unsere Kleinen in der 5. Jahreszeit immer „passend“ angezogen sind. Da aber die Häser in der Anschaffung schnell über 150 € kosten, wollen wir die Familien hier entlasten und sogenannte Leihhäser für die Kinder beschaffen. Mit der Spende würden Stoffe, Knöpfe, usw. gekauft und daraus Kinderhäser für die kleinen Grünen Hexen genäht werden.“

FC Isny

„Der FC Isny feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Als Dank für die aktuell aktiven Jugendspielerinnen und Jugendspieler möchte der Verein alle Kinder mit Jubiläums-T-Shirts ausstatten. Da der Verein sehr stolz auf das bisher geleistete zurückblicken darf und unser Fokus auf der Jugendarbeit liegt, möchten wir 2024 mehr die Zukunft als das Vergangene feiern. Dabei verfolgen wir das Ziel, dass sich die Kinder noch stärker mit dem Verein identifizieren und durch das Tragen der gleichen T-Shirts das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.“

NABU Ortsgruppe Wangen

„Wir als NABU-Wangen befinden uns aktuell in einer Umbruchphase. Raus aus dem alten Gebäude, rein in eine neue Zukunft in neuen Räumlichkeiten. Hierfür richten wir eine neue Umwelt-Werkstatt ein. Dort werden wir jede Art von Nistkasten fertigen und öffentliche Veranstaltungen durchführen. Durch eine gut eingerichtete Werkstatt können wir der Bevölkerung Zugang zur aktiven Naturschutzarbeit ermöglichen. Mit der Spendensumme werden wir in die Ausstattung und Material für unsere neue Werkstatt investieren.“

So wird abgestimmt

Der Abstimmungscoupon erscheint im November mehrmals in der „Schwäbischen Zeitung“ und auch im Südfinder. Zur Auswertung kommen nur Originalcoupons. Diese senden Sie an: Schwäbische Zeitung, Spenden-Adventskalender 2023, Marktstraße 27, 88299 Leutkirch. Oder Sie werfen den Coupon bei Ihrer Schwäbischen Zeitung in Leutkirch, Wangen, Lindau, Ravensburg oder Bad Waldsee ein. Abgabeschluss ist am Sonntag, 3. Dezember. Eine Online-Abstimmung ist möglich unter www.schwaebische.de/spenden-adventskalender.