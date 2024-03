Wie teuer muss ein Zwiebelrostbraten mit regionalem Bio-Fleisch sein?

Der Brauereigasthof Mohren in Leutkirch setzt auf regionale Bio-Produkte, seit wenigen Wochen ist man auch entsprechend zertifiziert. In der Gastro-Branche ist das die Ausnahme. Was macht das mit den Preisen? Konkret: Wie teuer werden Wirtshausklassiker wie der Zwiebelrostbraten oder ein Schnitzel dadurch?

Und: Würden die Betreiber Thomas Werner und Simone Haas diesen Weg nach ihren bisherigen Erfahrungen auch anderen Gastronomen empfehlen? Unter anderem darum geht es im Gespräch mit der Redaktion.

Rund zwei Prozent Bio-Anteil

In der Regel reagieren Gastronomen beim Thema Bio-Lebensmittel eher verhalten. Mit Blick auf preissensible Gäste sei das kein einfaches Thema, heißt es dann oft. Entsprechend niedrig ist der Anteil.

Laut Schätzung des Branchenverbands Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft liegt dieser (Stand 2023) in Deutschland bei der sogenannten Außer-Haus-Verpflegung - zu der neben Restaurants etwa Kantinen, Mensen oder Imbisse gehören - lediglich bei rund zwei Prozent.

Tier als Ganzes kaufen

Wer als Verbraucher etwa bewusst auf den Tierwohl-Aspekt achten möchte, kann dieses Vorhaben zwar beim täglichen Einkauf inzwischen dank eines immer größer werdenden Angebots relativ unkompliziert in die Tat umsetzen. Beim Restaurantbesuch oder auch beim schnellen Gang zum Imbiss wird das allerdings schwer bis fast unmöglich.

Wie also gelingt es Thomas Werner und Simone Haas, hier einen anderen Weg einzuschlagen? Beim Fleisch schaffe er das dadurch, dass er immer gleich ein ganzes Tier abnimmt und verarbeitet, erklärt Werner. Deswegen stünden immer wieder auch Lunge oder andere Innereien auf der Karte. Eine Karte, die sich immer wieder ändert. Darauf kommt, was gerade da ist. „So konnten wir unsere Preise trotz Bio halten“, sagt Werner.

Sechs überzeugte Bio-Liebhaber: Thomas Werner (von links), Simone Haas, Gottfried Härle, Esther Straub, Jonas Notz und Michaela Weber. (Foto: Patrick Müller )

Außerdem komme diese Abwechslung in der Karte auch bei den Gästen gut an. Diese könnten so auch mal Sachen probieren, wie Zunge, die sie sonst eher nicht bestellen würden. Hätte er nur die „edlen Fleischteile“ wie etwa diverse Steaks auf der Karte, die er alle separat in Bio-Qualität kaufen müsste, würde das nicht funktionieren, betont Werner. Dann müsste er die Preise erhöhen.

Aus den Teilen eines Tieres, die nicht „direkt“ zu einem Gericht verarbeitet werden, werden beispielsweise das Brät für die Maultaschen oder die Wurst für den Wurstsalat gemacht.

Seit 2022 bekommen Haas und Werner ihr Rind-, Kalbs- und Ziegenfleisch auch von den Tischgenossen, einem regionalen Verbund von insgesamt acht Bio-Landwirten. Zu diesen gehört unter anderem der Demeter-Hof von Jonas Notz in Weipoldshofen.

Kälber bleiben auf dem Hof

Hier tragen alle Tiere ihre Hörner. Die Kälber wachsen nach einigen Tagen bei der Mutter bei Ammen-Kühen auf, bleiben bis zur Schlachtung auf dem Hof. So laufen sie nicht Gefahr, über den freien Viehhandel irgendwo in Europa in einem konventionellen Mastbetrieb zu verschwinden, um anschließend eventuell als Lebendtiertransport in ein Drittland außerhalb der Europäischen Union gebracht werden.

„Auch für uns als Landwirte ist es natürlich schön, wenn wir gleich einen Abnehmer für das ganze Tier haben“, sagt Notz, der zusammen mit Michaela Weber als Vertreter der Tischgenossen ebenfalls beim Pressegespräch dabei ist. Generell, so die beiden, müsse man verstärkt dazu kommen, konsequent „das Tier als Ganzes“ zu verwerten.

Auf den Höfen der Tischgenossen wachsen die Kälber bei Ammen-Kühen auf, bleiben bis zur Schlachtung auf dem Hof. Das Bild zeigt eine solche Ammen-Herde auf dem Hof Notz-Lutz in Weipoldshofen. (Foto: Patrick Müller )

Dass der Mohren bei ihnen nun immer wieder ganze Tiere abnehme, sei nach den Folgen der Inflation, die auch die Bio-Branche getroffen habe, für die Tischgenossen „ein gutes Signal, dass es weitergeht“, so Notz.

Ein weiterer Lieferant des Mohren ist der Ziegenhof in Nannenbach. Unter anderem von hier bekommen sie auch ihre Bio-Schweine, berichten Haas und Werner. Ebenso wie das Gemüse. Hier sei die Bio-Variante im Endeffekt im Einkauf sogar günstiger, wie Werner anhand des Beispiels eines Salatkopfs erklärt. Zwar koste ein Kopf im Einkauf erst einmal 30 Cent mehr. Aber da die Bio-Variante zum einen größer sei und er zum anderen hier weniger wegschneiden müsse, passe es wieder.

2020 fiel der Bio-Startschuss

Auf den Hof von Max Reutlinger in Nannenbach seien sie über eine ihrer Bedienungen gekommen, die auch auf deren Marktstand als Aushilfe arbeitet. „Der Startschuss für Bio“, so Werner, fiel 2020, als man anfing, Puten- und Bisonfleisch von einem Biolandhof bei Pfullendorf zu beziehen. Seit 2022 arbeite man nun fast komplett mit Bio-Lebensmitteln.

Haas und Werner, die den Mohren als Pächter 2019 übernommen haben, führen damit einen Weg fort, der in der Brauereiwirtschaft bereits von deren Vorgängern eingeschlagen wurde, die bei der Aktion Landzunge dabei waren. Entsprechend erfreut darüber sind auch Esther Straub und Gottfried Härle, die beiden Chefs der Brauerei Härle, zu der der Gasthof gehört. „Das passt natürlich auch gut zu unserem Konzept“, sagt Straub mit Blick auf die verschiedenen Bio-Biere, die die Brauerei im Sortiment hat.

Ein weiteres zertifiziertes Bio-Gasthaus

Generell, so Härle, sei Bio bei immer mehr Gastronomen ein Thema, vor allem im Bodensee-Raum. Im Landkreis Ravensburg gibt es seines Wissens nach neben dem Mohren mit dem Adler in Vogt nur ein weiteres zertifiziertes Bio-Gasthaus.

Einen Schritt, den Haas und Werner auch anderen Gastronomen durchaus empfehlen würden. Natürlich, so Werner, sei der Aufwand erst mal höher. Statt einfach online zu bestellen, sei er viel im Austausch mit den Erzeugern. Um etwa abzuklären, was für ein Tier sie als nächstes schlachten. Dazu komme, dass er jetzt viel mehr Lieferanten habe, als wenn er alles bei wenigen Großhändlern bestellen würde.

Eine Kuh der Milchviehherde von Notz. Die Tiere der Tischgenossen tragen alle Hörner. (Foto: Patrick Müller )

Dafür seien die Rückmeldungen der Gäste aber „sehr gut“. Diese seien begeistert, dass es immer wieder etwas anderes gebe. Auch bei den Gerichten selbst variieren sie immer wieder die Zutaten. Bei den veganen und vegetarischen Gerichten etwa durch die jeweilige Saison.

Und beim Fleisch gebe es etwa den Burger mal mit Bisonfleisch, beim nächsten Mal mit Kalbsfleisch und dann vielleicht mit Rind. Oder das Schnitzel auch mal mit Pute statt Kalb. „Anfangs gab es bei uns durchaus die Sorge, dass das nicht angenommen wird“, blickt Haas zurück. Zum Glück habe sich diese Sorge aber als unberechtigt herausgestellt.

Immer neue Erzeuger kommen dazu

Über die Kontakte in die Branche hätten sie immer neue Erzeuger kennengelernt, dadurch wachse auch das Sortiment ständig. „Die Möglichkeit ist da, alles so zu bekommen, wie wir es brauchen“, betont Haas. Sie ist überzeugt, dass diese Lieferkette auch aufrechterhalten werden könnte, wenn noch viel mehr Gastronomen auf Bio umschwenken würden.

Ein Stück sei es auch ihre Hoffnung, hier Vorbild für andere zu sein. Gerade auch mit Blick auf das Kochen. Denn, so Haas, heutzutage werde leider auch in der Gastro viel mit Fertiggerichten gearbeitet. Dass man, so wie ihr Auszubildender, da auch mal lernt, wie man ein Reh oder eine Ziege zerlegt, sei nicht mehr selbstverständlich.

Der Schnitzel-Preis

Und was kostet das nun am Ende den Gast? Ein Blick auf die Karte von vergangener Woche: Der Zwiebelrostbraten vom Tischgenossen-Rind mit Kässpätzle liegt bei 28,90 Euro, das Schnitzel vom Oberallgäuer Bio-Schwein mit Kartoffelsalat kostet 16,80 Euro.