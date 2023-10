Der Ferienpark Allgäu von Center Parcs besteht mittlerweile seit fünf Jahren. Mit seinen 1000 Häusern zieht er täglich etliche Urlauber in die Region. Viele von ihnen besuchen während des Aufenthalts zumindest eine der umliegenden Städte oder Gemeinden. Welche Auswirkungen sich dadurch ergeben haben, schildern Vertreter aus Leutkirch, Isny und Altusried.

Wie wirkt sich der Ferienpark auf die Kommunen aus?

Sowohl in Leutkirch als auch in Isny und Altusried hat sich die Zahl der Tagesbesucher deutlich erhöht, darin sind sich Vertreter aller drei Kommunen einig. „Die Innenstadt ist deutlich belebter, wir bekommen viele, sehr gute Rückmeldungen von unseren Einzelhändlern und Gastronomen“, teilt etwa Thomas Stupka von der Stadt Leutkirch mit. Zudem habe sich mit der Center-Parcs-Ansiedlung auch der Bekanntheitsgrad der Großen Kreisstadt erhöht: „Wir sind zwischenzeitlich ein wichtiger Tourismusstandort“, heißt es aus dem Rathaus.

Auch für die Leutkircher Stadtkasse sei der Ferienpark ein großer Gewinn. Einnahmen gebe es sowohl über die Gewerbesteuer als auch über die Tourismusabgabe, die Center Parcs leistet. Das sorge laut Stupka dafür, dass die Steuern für Leutkircher seit vielen Jahren nicht erhöht werden mussten. Ein weiterer positiver Aspekt für die Menschen aus Leutkirch und der gesamten Region seien die Freizeitangebote im Park Allgäu, die auch von auswärtigen Tagesbesuchern genutzt werden können.

Anna Wieland, Leiterin des Isnyer Büros für Tourismus, erklärt, dass unter den Tagesbesuchern in Isny vor allem die „Familien mit Kindern“ stark gewachsen sind. Deshalb will Isny Marketing gezielt Angebote und Erlebnisse für diese Zielgruppe schaffen.

Wie viele Park-Besucher gehen in die umliegenden Städte?

Konkrete Zahlen dazu liegen weiterhin nicht vor. „Wir überlegen aktuell, wie wir künftig Gäste von Center Parcs konkreter erfassen können“, teilt Anna Wieland aus Isny mit.

Einen möglichen Anhaltspunkt liefert allerdings eine Gästebefragung aus Leutkirch, die die Firma Imakomm kürzlich im Rahmen eines Konzeptes zur künftigen Entwicklung der Innenstadt erstellt hatte. Demnach gaben offenbar rund zwei Drittel der direkt im Park befragten Center-Parcs-Urlauber an, während ihres Aufenthaltes mindestens einmal die Stadt Leutkirch zu besuchen. „Das ist eine erfreulich hohe Zahl“, verkündet Thomas Stupka.

Was schätzen die Urlauber an Leutkirch, Isny und Altusried?

„Hoch im Kurs standen in diesem Sommer Spielmöglichkeiten am Wasser. Auch unser Fontänenfeld am neu gestalteten Marktplatz war sehr beliebt“, schildert Anna Wieland die Beobachtungen aus Isny. Zudem seien unter anderem viele Veranstaltungen in der Stadt gut angenommen worden ‐ etwa Events für Kinder oder die Themen- und Feierabendmärkte. Generell sei Isny mit der kompakten Altstadt, den Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten, den kurzen Wegen und den attraktiven Naturräumen ideal für Familien, ist sich Wieland sicher.

Wie der Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad mitteilt, sei es für viele Center-Parcs-Urlauber verlockend, einmal auf die bayerische Seite zu schauen. „Gerade die beschaulichen Orte wie Gschnaidt sind für die Gäste, die ja oft aus Großstädten kommen, verlockend.“ Genutzt werde bei Ausflügen häufig das ausgebaute Radwegenetz. Zudem habe Altusried als Theatergemeinde mit der Freilichtbühne ein Alleinstellungsmerkmal. Viele Gäste seien davon „nachhaltig beeindruckt“. Einen Zuwachs an Besuchern verzeichne auch die Hängebrücke.

Thomas Stupka verweist für die Leutkircher Sicht erneut auf die Gästebefragung von Imakomm. Diese habe ergeben, dass die Urlauber vor allem das gastronomische Angebot und die Einkaufsmöglichkeiten sehr zu schätzen wissen. „Ebenso wurden Veranstaltungen, die es ja zu jeder Jahreszeit gibt, sehr positiv beurteilt.“ Über die Touristinfo und auch bei Stadtführungen gebe es zudem viele positive Rückmeldungen über die Altstadt und die Allgäu-Landschaft rund um Leutkirch.

Welche Bereiche/Branchen profitieren am meisten?

An erster Stelle nennt Thomas Stupka die Gastronomie und den Lebensmittel-Einzelhandel, gefolgt von Spielwaren- und Sportgeschäften. Bei bereits genannter Imakomm-Umfrage gaben 50 Prozent der befragten Unternehmen der Leutkircher Innenstadt an, dass sich der Umsatz seit der Center-Parcs-Ansiedlung erhöht habe. Der steigende Bekanntheitsgrad der Stadt, die neuen Freizeitangebote im Park und der Ausbau der Infrastruktur mache Leutkirch als Wohn- und Arbeitsort attraktiver, wovon wiederum alle Betriebe profitierten, heißt es aus dem Rathaus.

Als die großen Profiteure aus Isny nennt Anna Wieland sowohl die Gastronomie, den Einzelhandel als auch die Veranstalter von Events. In Altusried gilt neben der Freilichtbühne ebenfalls die Gastronomie als großer Gewinner.

Welche negativen Auswirkungen gibt es aus Sicht der Kommunen?

„Es gibt schon mehr Verkehr, aber alles im Bereich des Erträglichen“, erklärt der Altusrieder Bürgermeister. In unmittelbarer Nachbarschaft würden zudem die Landwirte teilweise „unter der Begehung von Feld und Flur mit Hunden“ leiden.

Ein teilweise erhöhtes Verkehrsaufkommen nennt auch Thomas Stupka für die Stadt Leutkirch. Das sei aber nicht nur auf den Ferienpark Allgäu zurückzuführen, sondern auch auf weitere Faktoren. „Insgesamt erhalten wir praktisch keinerlei Beschwerden oder negative Rückmeldungen“, so Stupka.