Auf den ersten Blick scheint sich nichts zu tun: Nach wie vor stehen in den Leutkircher Bahnhofsarkaden vier Ladenflächen leer. Schwäbische.de hat bei der seit diesem Jahr neu für das Centermanagement zuständigen Firma Multi Germany nach dem aktuellen Stand gefragt.

Die Adventszeit rückt näher, bereits am frühen Abend ist es inzwischen dunkel, auch in und vor den Geschäften der Bahnhofsarkaden funkeln die Lichter. Umso eklatanter sind dann die dunklen Ladenflächen, von denen es dort nach wie vor mehrere gibt.

Vier freie Flächen

Neben der ehemaligen Euronics-Filiale, mit einer Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmeter, steht auch das ebenfalls relativ große frühere Tattoo-Studio am Kreisverkehr weiterhin leer. Dazu die Fläche neben dem VR-Shop, wo zuletzt ein Friseurgeschäft zu finden war, sowie die Räume in der Galerie über der dm-Filiale. Hier war zuletzt eine Spielothek untergebracht.

Mitte des Sommer erklärt eine Multi-Sprecherin dazu auf die Frage, ob es für eine der vier Flächen bereits einen fixen Nachmieter gibt: „Wir befinden uns für die freien Flächen in laufenden Mietvertrags-Verhandlungen mit potenziellen Mietern.“

Gespräche laufen

Ein knappes halbes Jahr später hat sich an diesem Stand offenbar nichts verändert: „Derzeit haben wir hier aus den Bahnhofsarkaden in Leutkirch nichts Neues zu verkünden“, teilt die Sprecherin auf die aktuelle Anfrage hin mit. Nach wie vor sei es aber keinesfalls so, dass sich im Hintergrund nichts bewege, betont sie: „Die Gespräche laufen.“

Generell, so die Multi-Sprecherin im Sommer, gelte es bei den Vermietungen in den Bahnhofsarkaden verschiedene Parameter zu berücksichtigen: „Neben einem optimalen Mieter-Mix und möglichst langfristigen Vermietungen gilt es auch eine bestehende Sortimentsbeschränkung aus dem Baurecht für die Bahnhofsarkaden zu beachten.“ Man sei mit der Stadt im engen Austausch, um eine bestmögliche Lösung zu finden. Der Fokus liege grundsätzlich „auf einer langfristigen und strategischen Neuvermietung, die das Gesamtangebot in den Bahnhofsarkaden sowie der Innenstadt attraktiv ergänzt.“

Die Sortimentsbeschränkung

Mit Blick auf die Sortimentsbeschränkung erklärte Thomas Stupka, der bei der Stadtverwaltung auch für den Bereich Wirtschaftsförderung zuständig ist, vor rund einem Jahr: „Im Bebauungsplan ist hier genau geregelt, welche Sortimente auf wie vielen Quadratmetern maximal vorhanden sein dürfen. Das wurde vom Gemeinderat bei der Konzeption der Bahnhofsarkaden festgelegt, um Konkurrenz-Situationen mit der Innenstadt im Gleichgewicht zu halten.

Man versuche, so Stupka damals, in den Bahnhofsarkaden die Sortimente, welche noch nicht „ausgeschöpft“ sind und die in Leutkirch unterdurchschnittlich ausgeprägt sind, zu „füllen“. „Beispielsweise gibt es im Bereich Nahrungs- und Genussmittel noch Ansiedlungspotenziale. Elektro ebenso ‐ auch schon vor dem Weggang von Euronics“, erklärte Stupka.