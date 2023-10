Fünf Jahre ist es her, dass die Volksbank Allgäu-Oberschwaben aus der Fusion von Leutkircher Bank und Volksbank Allgäu-West heraus „geboren“ wurde. Etliche Zusammenschlüsse von Banken, insbesondere im Allgäu, gingen dem voraus. Nun will die Bank erneut wachsen.

Mit dem Zusammenschluss mit der Volks- und Raiffeisenbank Laupheim-Illertal soll sie unter dem bisherigen Namen mehr als ein Drittel größer werden. Was sich für Kunden (nicht) verändern wird, wie es zu der Fusion kommt, und wann die endgültigen Entscheidungen fallen: ein Überblick.

Was bisher geschah

Ein halbes Jahr lang haben sie hinter verschlossenen Türen sondiert. An diesem Donnerstag traten die Vorstände der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Josef Hodrus und Werner Mayer, mit den Vorständen der Volks- und Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, Stephanie Bernickel und Markus Langner, gemeinsam und bester Laune in Bad Waldsee vor die Presse. Ihre Aufsichtsräte haben ihnen grünes Licht für Fusionsgespräche gegeben. Jetzt soll alles ziemlich schnell gehen.

So geht es weiter

Im kommenden Frühjahr sollen bei „Vertreterdialogen“ die Fragen der insgesamt mehr als 80.000 Mitglieder erörtert werden. In den Vertreterversammlungen im Frühsommer sollen dann die Beschlüsse fallen. Hier sind Drei-Viertel-Mehrheiten bei beiden „Altbanken“ notwendig. Die Fusion wird dann rückwirkend zum 1. Januar 2024 gelten.

Was passiert mit bestehenden Bankleitzahlen und IBANs?

Auf der Bankkarte der heutigen Kunden der Volksbank Allgäu-Oberschwaben wird die Fusion nicht zu sehen sein. Weil sie rechtlich gesehen die übernehmende ist, bleiben hier alle Bankleitzahlen und IBAN-Nummern erhalten. Man suche noch nach Lösungen, das auch für die Laupheimer Kunden zu ermöglichen, sagte Hodrus. Das sei aber eine „technisch schwierige Angelegenheit“, weshalb er noch nichts versprechen will. Immerhin könnte es zufällig sein, dass ähnliche Nummern schon im Umlauf sind.

Wie sind die Mitarbeiter betroffen?

Ihre Mitarbeiter haben die Vorstände schon informiert. Nach eigenen Angaben gab es aus der Belegschaft positive Rückmeldungen. Auch, weil kein Stellenabbau im Zuge der Fusion geplant ist. Im Gegenteil: „Wir sehen in der Fusion eine Chance gegen den Fachkräftemangel, wollen als Arbeitgeber noch attraktiver werden“, sagte Josef Hodrus bei dem Pressegespräch. Und Werner Mayer ergänzte: „Niemand wird wegen der Fusion täglich von Leutkirch nach Laupheim pendeln müssen.“

Diese zwei Standorte werden künftig der juristische Sitz und die einzigen Hauptstellen der neuen Bank sein. Bei den üblichen Filialen wird dann nicht mehr zwischen Zweigstellen und dergleichen unterschieden. Schließungen seien nicht angedacht, so das Versprechen der Vorstände. „Solange unsere Kunden den Service vor Ort nutzen, wird er auch angeboten“, sagte Werner Mayer.

Welche Auswirkungen hat der Zusammenschluss auf Filialen?

Ein Beispiel: In Isny plant die Bank seit längerer Zeit einen Neubau. Hieran wird auch die Entfernung zum künftigen Co-Hauptsitz Laupheim nichts ändern.

Es ist unsere Verpflichtung, vor Ort präsent zu sein. Ich kann es kaum erwarten, bis wir in Isny losbauen können, sagte Mayer.

Es bleibt also bei den derzeit 13 Filialen der VBAO und den sieben der Volks- und Raiffeisenbank Laupheim-Iller. Daneben gibt es noch 19 Automatenstandorte ohne Personal. Die Verwaltungssitze in Burgrieden, Erolzheim, Kißlegg, Laupheim, Leutkirch, Mietingen und Wangen werden ebenfalls bestehen bleiben, womöglich aber neu strukturiert, so die vorsichtige Ankündigung der Vorstände.

Wie setzt sich der neue Vorstand zusammen?

Apropos Vorstände: Die Chefs der „Altbanken“ werden auch die Vorstände der neuen Bank. Nach der Fusion soll Josef Hodrus Vorstandssprecher bleiben. Dazu wird er den Bereich Firmen- und Vermögenskunden betreuen. Stephanie Bernickel wird für Privatkunden, Marketing sowie Bauen und Wohnen zuständig sein. Werner Mayer soll künftig für die Produktion Verantwortung tragen und Markus Langner soll nach der Fusion den Bereich Steuerung übernehmen.

Allgäu und Schussental: Bei den Volksbanken noch nicht vereint?

Stichwort Fusion: Blickt man auf den Landkreis Ravensburg, so ist es nicht die erste Zusammenlegung einer Volksbank in diesem Jahr, der über die Kreisgrenzen hinaus geht. Denn schon besiegelt ist der Zusammenschluss der Ravensburg-Weingartener mit der Bank aus Friedrichshafen-Tettnang. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Landkreises Ravensburgs hieß es in den vergangenen Wochen und Monaten allerorten: Berg und Tal, Allgäu und Schussenbecken seien zusammengewachsen. Gilt das nicht für die Volksbanken? Schließlich haben die beiden größten im Kreis in diesem Jahr fusioniert oder haben es vor. Nur eben nicht miteinander.

Dass man sich vom Schussental aus mehr in Richtung See orientiert, wurde damals unter anderem mit dem gemeinsamen Wirtschaftsraum begründet, den der Bodensee mit seinem Hinterland bilde. Zumindest kurzzeitig soll es aber auch Überlegungen gegeben haben, gleich einen Schritt weiter zugehen und die VBAO miteinzubeziehen. „Man kennt sich, man hat auch miteinander gesprochen“, sagt Hodrus dazu knapp.

Ergebnis der Gespräche ist allerdings, dass sich die Leutkircher Bankchefs nun in Richtung Laupheim orientiert haben. Aus Bankenkreisen war dazu zu hören: Hätten sich Allgäu, Schussental und Bodensee gleichzeitig vereint, wäre wohl nicht für jeden der bisherigen Vorstände wieder ein Posten dabei herausgesprungen.

Nun passt sich zurückzunehmen per se nicht zum Wesen eines Bankchefs. Und insbesondere nicht zu Josef Hodrus. Der Landwirtssohn aus der Nähe von Isny hat in den vergangenen Jahrzehnten mit viel Fleiß und noch mehr Biss eine beeindruckende ‐ und bis dato stets steile ‐ Bankerkarriere hingelegt. Mit Blick auf die fusionierte Bank im Raum Ravensburg/Weingarten sagt er: „Wir sind in Zukunft Nachbarn mit einem sicher guten Miteinander. Jetzt schauen wir aber erst mal voll auf unsere Fusion dieser beiden starken Banken.“