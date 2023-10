„Hospizbegleitung bedeutet, für Schwerkranke und sterbende Menschen da zu sein, sie auf ihrer letzten Wegstrecke zu begleiten“, erklärt Ulrike Butscher, Koordinatorin der „Ambulanten Ökumenischen Hospizgruppe Leutkirch“. Vor dem Hintergrund, dass im nächsten Jahr wieder ein Qualifizierungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter angeboten wird, berichtet Ulrike Butscher, die seit vielen Jahren in diesem Bereich arbeitet, wie eine solche Begleitung aussieht.

Die Begleitung eines schwerkranken und sterbenden Menschen kann ganz unterschiedlich aussehen: Ein Spaziergang, ein Gespräch, eine Vorlesestunde, jemandem zuzuhören oder einfach die Hand zu halten. „Je nach den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Person“, so Butscher. Ort der Begegnung könne das Zuhause der Menschen sein oder auch ein Pflegeheim. Dabei handle es sich grundsätzlich nicht um „pflegerische oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten“, betont Butscher.

Derzeit 18 ehrenamtliche Hospizbegleiter

Die derzeit 18 ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter der Leutkircher Ortsgruppe haben laut Butscher alle einen Qualifizierungskurs mit abschließendem Zertifikat absolviert. In Vorträgen und Gruppenseminaren stehen Themen wie „Umgang mit Sterben und Tod“, „Nähe und Distanz“, „Verlust und Trauer“, „Kommunikation in der Sterbebegleitung“ oder „Palliatives Betreuungskonzept“ auf der Agenda.

Im Fokus der Begleitung steht laut Butscher nicht nur der Schwerkranke selbst. Auch Angehörige oder Freunde werden auf dieser schwierigen Wegstrecke von Hospizbegleitern mit unterstützt ‐ auch in Form von Trauerbegleitung über den Tod hinaus. Dabei spiele es keine Rolle, welcher Religion, Nationalität oder Weltanschauung jemand angehöre, betont die Koordinatorin. Die Begleitung ist kostenfrei und unterliegt der Schweigepflicht.

Voraussetzung für die Hospizbegleitung

Voraussetzung für die Hospizbegleitung ist die Offenheit und Bereitschaft, persönliche Erfahrungen und die Erfahrungen anderer in diesem Bereich zu reflektieren und zu respektieren. Trotz des schweren Themas „Sterben, Tod und Trauer“ könne diese Arbeit sehr sinnstiftend sein und „eine unglaubliche Bereicherung“ für das eigene Leben darstellen.

„Es braucht viel Mut, sich der eigenen Endlichkeit zu stellen. Gleichzeitig hilft es aber auch, das persönliche Leben bewusst wertzuschätzen“, erklärt Butscher und verweist auf einen Text, der im Programmheft der Leutkircher Ortsgruppe als Leitmotiv steht:

„Der Mensch in seiner Autonomie und Bedürftigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wert und Würde eines Menschen gehen über den Tod hinaus. Ulrike Butscher

Qualifizierungskurs für Hospizbegleiter

Den neuen Qualifizierungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter bietet die „Hospizbewegung Allgäu“ von Januar bis Juli 2024 in Wangen an. Der Kurs umfasst fünf Wochenenden (jeweils Freitagabend und Samstag) sowie fünf Abendseminare und ist für die Teilnehmer kostenfrei. 21 Hospitationsstunden erfolgen in einer Pflegeeinrichtung oder einem stationären Hospiz.

Interessierte können bei einem Info-Abend am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr im Martin-Luther-Saal des evangelischen Pfarrhauses in Leutkirch, Poststraße 16, nähere Details erfahren. „Wir hoffen auf reges Interesse und freuen uns auf neue Begleiterinnen und Begleiter in unserem Team“, betont Butscher.

Weitere Informationen zum Kurs gibt es per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0176/22749416. Über diese Wege ist auch die Anmeldung zum Kurs möglich.