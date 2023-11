Wie der Nahost-Konflikt in Schulen der Region erlebt wird

Der Überfall der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und die Gegenreaktion des angegriffenen Staates bewegen seit Wochen die Menschen. Auch an vielen Schulen geht der Konflikt nicht spurlos vorbei, wie beispielsweise ein Video aus einer Berliner Schule zeigt, das vor rund einem Monat für große Aufregung sorgte: Ein Schüler brachte eine Palästinaflagge mit zur Schule, der Lehrer wollte das verbieten. Es kam zwischen den beiden und einem weiteren Schüler zu heftigen Handgreiflichkeiten.

Berichte über solche Konflikte gibt es seit dem Tag des Überfalls vor allem aus Schulen in Ballungsräumen. Doch wie sieht die Lage an Schulen hier in der Region aus? Schwäbische.de hat bei Schulen in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach nachgefragt, ob der Krieg im Nahen Osten das soziale Miteinander an der Schule verändert beziehungsweise inwiefern dieser Konflikt ein Thema ist.

Zettel im Schulflur

Die Gefahr, dass es zu einem antisemitischen Vorfall in Form eines persönlichen Übergriffs geben könnte, sieht Jan Henning Gesierich-Kowalski, Leiter der Gemeinschaftsschule Leutkirch (GMS), nicht, da es unter den insgesamt 550 Schülerinnen und Schülern im Alter von sechs bis 18 Jahren keine jüdischen Schülerinnen oder Schüler mit israelischer Staatsbürgerschaft gebe. Das bedeute jedoch nicht, dass der Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel nicht Thema im Unterricht sei, betont der Schulleiter.

Wenige Tage nach dem Überfall am 7. Oktober wurde ein handgeschriebener Zettel im Flur der Schule entdeckt mit der Aufschrift „Der Islam wird siegen“ ‐ „Wir haben ihn kommentarlos abgehängt, da wir keinerlei Rückschlüsse auf die Urheberschaft ziehen konnten. Und es folgten auch keine weiteren Zettel“, so Gesierich-Kowalski. Als pädagogische Einrichtung „müssen wir jeden Fall gesondert einschätzen, das Alter, das soziale Umfeld und die persönliche Reife eines Schülers“, betont der Schulleiter.

Muslimische Schüler singen jüdische Lieder

Als Zeichen für gelebte Toleranz und für Respekt nennt er folgendes Beispiel: Als die Statue der Lilo Gollowitsch für ein Jahr bei der GMS zu Gast war und ein Thementag dazu stattfand, „sangen Schüler mit muslimischem Hintergrund jüdische Lieder mit.“

Ein erhöhtes Konfliktpotential seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel kann Julia Kiebler, Schulleiterin der Werkrealschule Bad Wurzach, an ihrer Schule nicht feststellen. „Ich bin da sehr hellhörig“, erklärt Kiebler und betont, dass sowohl Schulleitung als auch Kollegium ganz genau hinschauten, um entsprechende Tendenzen beziehungsweise Vorfälle sofort aufzugreifen.

Prävention und Aufklärung

An der Schule mit insgesamt 260 Schülerinnen und Schülern sind laut Kiebler keine jüdischen Schüler angemeldet. Äußerungen mit latent intolerantem Inhalt gebe es immer mal im Unterricht oder auf dem Schulhof und würden auch sofort aufgegriffen und thematisiert. In den meisten Fällen aber seien solche „Sprüche“ eher einer gewissen „Unwissenheit“ geschuldet, es würden Dinge nachgeplappert, deren Tragweite sich die Schüler meist gar nicht bewusst seien.

Wie würde die Schulleitung reagieren, wenn es tatsächlich zu einem antisemitischen Vorfall beziehungsweise einem Vorfall von Hass oder Diskriminierung käme? Zum Beispiel Plakate auf dem Schulhof mit eindeutig antisemitischen Parolen? „Wir würden die Plakate natürlich sofort einziehen. Gespräche mit Einzelnen führen, die Eltern informieren. Je nachdem auch die Polizei und das Schulamt einbeziehen.“ Um Intoleranz und Diskriminierung nachhaltig entgegenzutreten, gibt es ein Präventionskonzept an der Werkrealschule, das sich durch alle Klassenstufen zieht.

Diskussion statt Konflikt

Auch am Gymnasium Isny hat es seit dem 7. Oktober keine entsprechenden Auffälligkeiten gegeben, berichtet Schulleiter Jochen Müller. Doch wenn zum Beispiel ein Plakat mit diskriminierenden Inhalten auftauchte, dann würde das seiner Einschätzung nach zunächst „nicht zu Konflikten führen, sondern zu einer konstruktiven Diskussion unter Schülern und Lehrern.“

Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel beziehungsweise der aktuelle Konflikt im Nahen Osten ist auch an dem 560 Schülerinnen und Schüler zählenden Gymnasium Thema. „Erst gestern tauschten wir uns im Kollegium darüber aus, wer von uns das Statement von Robert Habeck im Unterricht behandelt hat“, erklärt Müller.

Ermunterung zur Diskussionskultur

„Jugendliche sind heute deutlich weniger politisch“, weiß der Pädagoge aus Erfahrung. Er vermisse eine „politische Gruppe in der SMV“, die aktuelle Themen aufgreife und die Mitschüler zur Diskussion anrege. Schule habe den Auftrag, die Jugendlichen zu befähigen, „sachgerecht mit der Informations- und Bilderflut aus dem Netz und mit aktuellen Entwicklungen umzugehen sowie Konflikte eigenständig lösen zu können.“ Einen Beitrag dazu leiste ein Konzept für das Sozialtraining, das von der Schulsozialarbeiterin und den dafür ausgebildeten Lehrkräften in den Stufen fünf bis sechs angeboten werde.

„Ich finde, dass unsere Schüler in ihren Einstellungen insgesamt sehr ausgewogen sind“, betont Müller. Dass die vier muslimischen Schülerinnen, die das Gymnasium besuchen, ganz selbstverständlich ihr Kopftuch tragen können, „ist nur ein kleines Zeichen für diese hoffentlich vorhandene Kompetenz.“