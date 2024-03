Die Heimatpflege Leutkirch hat auch im laufenden Jahr wieder viel vor. Dabei geht es in den nächsten drei Monaten Schlag auf Schlag: Ende April wird im Museum im Bock die neu konzeptionierte Dauerausstellung zu Leutkirch, erweitert um die Frühgeschichte, eröffnet.

Im Mai folgt die Eröffnung der neuen Ausstellung im Museum Glashütte in Schmidsfelden. Und Anfang Juni folgt eine Wanderausstellung zur Integration Vertriebener.

Die Umbauarbeiten laufen

Derzeit laufen im Erdgeschoss des Museums im Bock Umbauarbeiten. Bis spätestens Freitagabend, 26. April, werden diese abgeschlossen sein. Dann wird die neue Ausstellung zur Leutkircher Frühgeschichte eröffnet.

An dieser Erweiterung der bestehenden Ausstellung zur Stadtgeschichte arbeiten die Mitglieder der Heimatpflege bereits etwas länger. Ursprünglich wurde mal der vergangene Herbst als Eröffnungszeitpunkt angepeilt.

Derzeit laufen die Arbeiten im Erdgeschoss noch, die Eröffnung ist für den 26. April geplant.

„Das wird ein schöner Rundweg“, blickte Michael Waizenegger in der Jahreshauptversammlung diese Woche freudig auf den bevorstehenden Abschluss des Projekts. Hier werde man anschließend dauerhaft die Frühgeschichte präsentieren.

Zu sehen sein werden dann unter anderem Funde aus der Bronzezeit, auf die man im Urlauer Tann gestoßen ist. Dazu arbeite die Heimatpflege mit der Uni Tübingen zusammen, wie Jürgen Waizenegger in der Hauptversammlung vor einem Jahr berichtete.

An der Planung zur Erweiterung der bestehenden Ausstellung zur Stadtgeschichte arbeiten die Mitglieder der Heimatpflege bereits länger.

In einer Publikation der Gesellschaft für Archäologie Württemberg und Hohenzollern heißt es 2020 zu den Funden im Urlauer Tann: „Im Raum Leutkirch konnte das Teilprojekt in einer archäologisch bislang relativ wenig bekannten Fundlandschaft eine bronzezeitliche Höhensiedlung im Urlauer Tann untersuchen, die mit einem unmittelbar benachbarten Hügelgräberfeld und einer Niederungssiedlung Teil eines auch im überregionalen Maßstab außergewöhnlichen Fundstellenensembles ist.“

„200 Jahre Schmidsfelden“

Weiter geht es dann am 10. Mai mit der Eröffnung der Ausstellungserweiterung und der Neukonzeption des Museums in Schmidsfelden. Hier sei man aktuell im zweiten Bauabschnitt. Thematisiert werden in dem neugestalteten Bereich: Allgemeine Grundlagen, Geschichte des Glasmachens, Flachglasherstellung gestern/heute, Hohlglasherstellung gestern/heute und Glas-Recycling.

Weiter geht es dann am 10. Mai mit der Eröffnung der Ausstellungserweiterung und der Neukonzeption des Museums in Schmidsfelden. Hier sei man aktuell im zweiten Bauabschnitt.

Gefeiert werden bei der Eröffnung dann auch „200 Jahre Schmidsfelden“ sowie „20 Jahre Glasmanufaktur“. Möglich macht diese fast 100.000 Euro große Investition unter anderem eine 30.000-Euro-Spende der Verallia Bad Wurzach, wie Kassier Rudolf Dentler erklärte.

In seinem Grußwort begrüßte auch Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle die Ausstellungserweiterung, diese sei eine „tolle Sache“.

Generell wisse man auch bei der Stadt zu schätzen, wie viel der Verein mit seiner „außergewöhnlichen und nicht selbstverständlichen“ Arbeit für Leutkirch leiste, betonte Henle. Sowohl das zeitliche Engagement als auch das hier versammelte Fachwissen wäre im Hauptamt unbezahlbar.

Thematisiert werden in dem neugestalteten Bereich: Allgemeine Grundlagen, Geschichte des Glasmachens, Flachglasherstellung gestern/heute, Hohlglasherstellung gestern/heute und Glas-Recycling.

Nächster größerer Termin der Heimatpflege ist dann am 6. Juni die Eröffnung der Ausstellung „Ankommen - Die Integration der Vertriebenen in Deutschland“ im Obergeschoss des Museums im Bock. Die Wanderausstellung ist derzeit im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen zu sehen, die zweite Station ist Leutkirch.

Rückblick auf 2023

Vor diesem Ausblick blickte Michael Waizenegger in der Versammlung des 360 Mitglieder starken Vereins auf das Jahr 2023 zurück. Im Museum im Bock wurden hier 2300 Besucher registriert, in Schmidsfelden rund 9400, womit man hier wieder auf Vor-Corona-Niveau sei.

Das Fehlen der Reisebusse - die langsam wieder vermehrt kommen, wie Stefan Michaelis berichtete - wurde vor allem durch Urlauber aus der Ferienanlage von Center Parcs aufgefangen.

Kinderprogramm „Anna und Paul“

Wieder ein Erfolg war demnach auch das Kinderprogramm „Anna und Paul“, das zwischenzeitlich ins fünfte Jahr geht sowie die Belebung des Leprosenhauses. Außerdem konnte das Projekt Moosmühle erfolgreich vorangetrieben werden.

Im vergangenen Herbst wurde hier durch die Hochschule Ravensburg-Weingarten das mögliche Potenzial für die Reaktivierung eines Wasserkraftwerks geprüft. Die Vorstellung der Ergebnisse durch die Hochschule steht zwar noch aus, so Michael Waizenegger, der entsprechende Bericht sei aber schon da. Nach diesem dürfte sich ein Wasserkraftwerk hier allerdings eher nicht lohnen, sagte er.

