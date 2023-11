Werke von Erwin Henning in und um Leutkirch

Lange waren sie hinter Bretterverschlägen verborgen, nun sollen sie restauriert und, durch eine Panzerglasscheibe geschützt, dauerhaft sichtbar gemacht werden: Zwei großformatige Wandbilder des Leutkircher Malers und Ehrenbürgers Erwin Henning in den Räumen der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen.

Neben diesen beiden Werken gibt es weitere Bilder des hoch angesehenen Künstlers im öffentlichen beziehungsweise halböffentlichen Raum. Unter anderem in der Leutkircher Gedächtniskirche.

Meisterschüler von Franz von Stuck

Rund 30 Jahre sind seit dem Tod von Erwin Henning (1901 bis 1993) inzwischen vergangen. Die künstlerischen Spuren des gebürtigen Augsburgers, seines Zeichens letzter Meisterschüler des Münchner Malerfürsten Franz von Stuck, sind in Leutkirch nach wie vor sichtbar. Seine Bilder hängen in städtischen Gebäuden, sind unter anderem immer wieder in der Galerie im Kornhaus zu betrachten.

Das Fresko „Spielszene im Freien“ von Erwin Henning zeigt ein heiteres dörfliches Idyll. (Foto: Maucher )

Und auch in der Schule in Wuchzenhofen sind Werke von ihm zu sehen. Leutkirchs Kulturchef Karl-Anton Maucher bezeichnet die beiden Wandarbeiten „Die Freien auf der Leutkircher Heide“ und „Spielszene im Freien“ als beispielhafte Zeugnisse für Kunst am Bau.

Werke aus dem Jahr 1964

Die Werke stammen aus dem Jahr 1964, dem Jahr der Fertigstellung des Schulgebäudes. Die Arbeit „Die Freien auf der Leutkircher Heide“, in der Eingangshalle zur Turnhalle, erinnere mit einer Gerichtsszene an die 1000-jährige Geschichte der unabhängigen Bauern im Mittelalter. Das Fresko „Spielszene im Freien“ zeige ein heiteres dörfliches Idyll. Beide Wandbilder waren viele Jahre hinter Bretterverschlägen verborgen, nachdem sie im Schulalltag Schaden genommen hatten.

In einer Festschrift aus dem Jahr 1965, die vom Leutkircher Stadtarchiv aufbewahrt wird, heißt es zu den Werken in der neuen Schule: „Durch das Verständnis der verantwortlichen Gemeindeorgane konnte auch für die künstlerische Ausgestaltung etwas getan werden. (...) Beide Bilder wurden von Erwin Henning aus Leutkirch vorzüglich gestaltet.“

Beide Werke stark restaurierungsbedürftig

Knapp 60 Jahre nach ihrer Entstehung sind beide Werke stark restaurierungsbedürftig. „Die Verwaltung schlägt auf Anregung der Schulleitung und des Galeriekreises vor, die großformatigen Wandarbeiten restaurieren zu lassen und nach erfolgter Restaurierung mit einer vorgeblendeten Panzerglasscheibe zu schützen“, heißt es in der Sitzungsvorlage zum entsprechenden Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Leutkircher Gemeinderats weiter. Die Kosten dafür werden auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte diesem Vorhaben zu.

Erwin Henning in seinem Atelier. (Foto: Stadtarchiv Leutkirch )

Eine Liste der Heimatpflege, die eine CD mit allen Bildern mit der Bitte überlassen bekommen hat, sich zu kümmern und die Dinge aufzuarbeiten, wie deren Vorsitzender Michael Waizenegger berichtet, zeigt, dass Werke von Hennings in weiteren Leutkircher Gebäuden zu finden sind. Unter anderem in Schulen. Auf der Liste stehen etwa die Schulgebäude in Tautenhofen, Winterstetten, Willerazhofen, Gebrazhofen sowie das Gebäude der Don-Bosco-Schule.

Fresken in der Gedächtniskirche

„Bemerkenswerte“ Fresken von Henning finden sich aber auch in der Leutkircher Gedächtniskirche, so Waizenegger. Diese ist laut evangelischem Pfarrbüro zwar grundsätzlich abgeschlossen, immer wieder wird sie aber für Gottesdienste oder im Rahmen von Führungen geöffnet. Bei einer solchen Stadtführung zum Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ vor einigen Jahren ging der Leutkircher Kunsterzieher Otto Schöllhorn auf das große sechsteilige Fresko ein, das demnach 1946/47 entstand.

Schaue man genau hin, könne man Ähnlichkeiten mit den Fresken in der Martinskirche erkennen, so Schöllhorn. Eigentlich nicht überraschend, war Henning als Gehilfe von Albert Burkhart doch auch an der Entstehung der Fresken dort beteiligt, wie die Zuhörer erfahren. Bei dieser Arbeit lernte Henning auch seine spätere Frau Irma Hut kennen, der Leutkirch es verdankt, dass Henning, der davor in München lebte, so lange in der Allgäustadt wirkte.

Nach dem Krieg nach Leutkirch

„Nach Kriegsende kehrt er zu seiner Frau heim, nach Leutkirch, wo deren Familie eine Gaststätte betreibt. Er bekommt zunächst Aufträge als Kirchenmaler, hat es in den ersten Jahren freilich als ,Reingschmeckter’ alles andere als leicht in der Allgäustadt, lässt sich aber nicht unterkriegen, bringt Frau und Kinder als freier Künstler durch, mauert 1956 eigenhändig sein Atelier und hat die unbürokratische Hilfe von drei Bürgern nicht vergessen, die es ihm damals erleichterten, in Leutkirch heimisch zu werden,“ heißt es dazu in der 1981 erschienenen Henning-Biographie von Gisela Linder.

Ideen, wie man die vielen Werke Hennings sichtbar machen könnte, gibt es bei der Heimatpflege bereits, so Waizenegger. Er habe sich beispielsweise schon überlegt, einen entsprechenden Themenweg zu gestalten. Da die Kunstwerke oftmals in Gebäuden seien, könnte man diese eventuell mit einem QR-Code am jeweiligen Gebäude auf dem Mobiltelefon darstellen. Noch ist das aber eine Idee. Was den Ehrenamtlichen des umtriebigen Vereins aktuell noch fehlt, sei die Zeit für Umsetzung und auch die Finanzierung müsste geklärt werden.

Vorschlag: Erwin-Henning-Schule

Zurück zur Schule Wuchzenhofen: Laut Sitzungsvorlage sei die Restaurierung und Sichtbarmachung der beiden Werke Hennings auch ein Beitrag zur Identität der Schule. Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) hat in diesem Zusammenhang noch eine Anregung: Da die Grund- und Werkrealschule bisher noch keinen Namen hat, könne man doch mal überlegen, dieser den Namen „Erwin-Henning-Schule“ zu geben.