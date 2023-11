Leutkirch

Werden Sie „Weihnachtswunschengel“

Leutkirch

Auch in diesem Jahr findet die Aktion „Wunschbaum“ in Leutkirch statt, damit auch Kinder, deren Eltern die Weihnachtswünsche nicht selbst erfüllen können, an Weihnachten ein Geschenk öffnen können. Kinder bis 14 Jahre, aus Familien mit einer Tafelausweisberechtigung, konnten Geschenkwünsche auf einen Wunschstern notieren und haben diese bis zum 22.

