Gemeinsam mit Kerzen die Dunkelheit erleuchten: Mit dieser Aktion möchte ein breites Bündnis in der Leutkircher Altstadt am Donnerstagabend, 21. März, ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

Zu den Vereinen, die sich diesem Bündnis angeschlossen haben, gehören auch die Fußballer des FC Leutkirch. Thomas Mathy, Vorstandsmitglied des FC, erklärt im Gespräch mit der Redaktion, warum dieses Zeichen dem Verein wichtig ist.

Über zwanzig Leutkircher Gruppen

Über zwanzig Leutkircher Vereine und Gruppen beteiligen sich laut den Veranstaltern an der Demonstration gegen Rassismus, die um 19 Uhr am Gänsbühl startet. Das Motto dazu lautet „Verein(t) gegen Rassismus - Gemeinsam für Vielfalt“.

Über zwanzig Leutkircher Vereine beteiligen sich an der Demonstration gegen Rassismus unter dem Motto "Verein(t) gegen Rassismus - Gemeinsam für Vielfalt". (Foto: Privat )

Während bei der Demonstration für Demokratie und Menschenrechte im Januar, zu der fast 1000 Menschen kamen, unter anderem alle Fraktionen des Gemeinderats als Unterstützer auftraten, sind es dieses Mal vor allem die Vereine. Also die Gruppen, in denen sich die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund treffen.

Bei uns spielen sowohl in der Jugend als auch bei den Aktiven viele Spieler mit Migrationshintergrund. Thomas Mathy

Ein solcher Verein ist auch der FC Leutkirch, dessen Logo ebenfalls auf dem Ankündigungsplakat prangt. „Bei uns spielen sowohl in der Jugend als auch bei den Aktiven viele Spieler mit Migrationshintergrund“, betont Mathy.

In beiden Bereichen sei Rassismus leider ein Thema. Ein Thema, das zuletzt eher größer als kleiner geworden ist, wie Mathy sagt.

Probleme eher bei den Spielen

In der jeweiligen eigenen Mannschaft selbst sei das indes in der Regel kein Problem. Als Stadtvereine habe man schon länger viele Spieler mit Migrationshintergrund dabei. Sodass das für die Spieler normal ist. Wenn, dann gibt es hier bei den Spielen Probleme.

Im Bereich der Aktiven gab es etwa im letzten Jahr bei einem Auswärtsspiel im Bodenseeraum einen rassistischen Vorfall, so Mathy: Dunkelhäutige Spieler des FC Leutkirch seien als „Affen“ beleidigt worden. Generell seien beim Thema Rassismus oft weniger die Spieler selbst das Problem, sondern eher Zuschauer, die so etwas von außen „reinschreien“.

Auch wenn es in Leutkirch selbst hier zum Glück noch keine Probleme gegeben habe, sei das Logo auf dem Demo-Plakat auch ein Zeichen an die eigenen Zuschauer beziehungsweise Eltern von Jugendspielern, „dass so etwas nicht geht“, betont Mathy.

Generell liege es dem Verein am Herzen, hier klare Kante zu zeigen. Deswegen habe sein Vorstandskollege Matthias Stützle auf die entsprechende Anfrage hin auch schnell zugesichert, dass man als FC Leutkirch die Demo unterstütze.

Das sind die Unterstützer

Neben dem FC Leutkirch sind laut Plakat folgende weitere Gruppen und Vereine als Unterstützer dabei: Förderverein Kirchenmusik St. Martin, Heimatpflege Leutkirch, Cineclub, Kirchengemeinde St. Martin, Förderverein Galluskapelle Winterberg, Kunstschule Sauterleute, Grundschule Oberer Graben, Ditib, Café Wille, Weltladen, DAV, Narrenzunft Nibelgau, TSG Leutkirch, Theaterfestival Isny, Helferkreis Asyl, Also, Partnerschaftsverein, Förderverein Geschwister-Scholl-Schule, Evangelische Kirchengemeinde, Mosaik, Förderverein der Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen, Kneipp-Verein, Du.Ich.Wir.Queer, Mutmacher St. Martin.