Ein Fest für das ehrenamtliche Engagement, mit viel Musik und der Auszeichnung zweier besonders verdienstvoller Mitglieder einer engagierten Bürgerschaft als Höhepunkt: Der Neujahrsempfang der Stadt Leutkirch in der voll besetzten Festhalle am Freitagabend war ein stimmungsvoller Einstieg in das noch junge Jahr 2024. Der festliche Rahmen wurde auch für die offizielle Urkundenübergabe des touristischen Prädikats „Erholungsort“ genutzt.

Unter den vielen Gästen waren zahlreiche Ehrenamtliche, denen mit dem Neujahrsempfang - an dessen Ende sie beim Stehempfang unter anderem von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bedient wurden - gedankt werden sollte. Auch 2023 haben diese wieder gezeigt, was Leutkirch ausmache, so Henle: Engagierte und mutige Menschen in einer lebensfrohen Stadt.

Engagierte Bürger

Eingeladen waren in diesem Jahr unter anderem engagierte Bürger aus dem Bereich Musikvereine und Musikkapellen mit Schwerpunkt auf solchen Vereinen, die in den letzten Jahren mit enormem ehrenamtlichen Einsatz und finanzieller Unterstützung der Stadt ihre Proberäume neugestaltet haben. Ebenso wie Aktivposten und ehrenamtliche Unterstützer des Altstadt-Sommerfestivals (ALSO), das 2023 zum 20. Mal stattfand, die neuen und alten ehrenamtlichen Mitglieder des Behindertenbeirats sowie des Gutachterausschusses.

Die Preisträger Susanne Joser-Schmidt und Emil Hösch mit ihren Partnern, Johannes Schmidt und Lidwina Hösch, und Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. (Foto: Patrick Müller )

Höhepunkt des Empfangs waren die Auszeichnungen von Susanne Joser-Schmidt und Emil Hösch. Beide erhielten einen Bürgerpreis der Stadt Leutkirch. Nach der Preisverleihung trugen sich die Geehrten in das Goldene Buch der Stadt ein.

Emil Hösch beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Leutkirch. (Foto: Patrick Müller )

Motor der Leutkircher Städtepartnerschaft

„Das Gesicht und der Motor der Leutkircher Städtepartnerschaft“, so bezeichnete Henle in seiner Laudatio Susanne Joser-Schmidt. Neben ihrem ehrenamtlichen Engagement in weiteren Gruppen kennt man sie in Leutkirch vor allem als Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Im März 1994 hat sie dieses Amt übernommen. Der damalige Oberbürgermeister Otto Baumann sei sich damals sicher gewesen, dass „das junge Mädel“ hier nicht lange durchhält, wie Henle erzählte. Ein Irrtum, in diesem Jahr werden es 30 Jahre. Er solle sie von Baumann schön grüßen, so Henle schmunzelnd.

Mit einem „super Team“ setze sich Joser-Schmidt seither unermüdlich für den europäischen Gedanken und gegen nationale Tendenzen ein, hält die Partnerschaft mit Frankreich lebendig. Auch wenn es nicht immer einfach war, Kinder, Familie und Engagement unter einen Hut zu bringen, habe sie die Arbeit für den Verein immer gerne und von Herzen gemacht. Unzählige junge Leutkircher wurden von der Französischlehrerin für die Sprache des Nachbarlandes begeistert.

Regelmäßiger Schüleraustausch

Ein Höhepunkt der Partnerschaft ist jedes Jahr wieder das Kinderfest, bei dem die Besucher aus den Partnerstädten fast alle immer in Gastfamilien untergebracht sind. Joser-Schmidt sei das sehr wichtig, da nur so ein wirklicher „Austausch“ stattfinden könne, wie Henle betonte. Wichtig sei es ihr von Anfang an auch gewesen, dass ein regelmäßiger Schüleraustausch stattfindet.

Der Bürgerpreis der Stadt Leutkirch. (Foto: Patrick Müller )

Als einen „Historiker mit Herz“ bezeichnete Henle den zweiten Preisträger des Abends, Emil Hösch. „Wir verdanken ihm viel Wissen über unsere Geschichte“, so Henle weiter. Dabei wollte der ehemalige Lehrer ursprünglich gar nicht nach Leutkirch, ist 1966 aber hierher geschickt worden, da für die Buben des Knabenseminars ein Griechischlehrer gesucht wurde.

Lokale und regionale Geschichte

Hösch, der sich schon immer für lokale und regionale Geschichte interessierte, betreute von 1986 bis 1993 ehrenamtlich das Stadtarchiv. Durch seine Archivarbeit ist er auf das Schicksal der Familie Gollowitsch aufmerksam geworden, hat die Familiengeschichte der jüdischen Leutkircher Familie aufgearbeitet und der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, so Henle.

Auch war er entscheidend daran beteiligt, dass Margot Forbes, eine geborene Gollowitsch, nach über 50 Jahren das Rathaus in Leutkirch besucht hat. Sie hatte noch rechtzeitig die Flucht nach England geschafft.

Lange Jahre Stadtführer

Zudem war Hösch für das Stadtjubiläum 1993 maßgeblich an der Jubiläumsausstellung und am Festbuch beteiligt. Und über 20 Jahre lang hat er als Stadtführer Besuchern die Geschichte Leutkirchs nähergebracht. Von 2000 bis 2020 hat Hösch außerdem das Archiv der katholischen Kirchengemeinde St. Martin betreut.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2023 ging Henle unter anderem auf die „wuchernde Bürokratie“ ein, die auch die Kommunen belaste. Selbst für kleinere Bauprojekte brauche es für eine rechtssichere Vergabe inzwischen eine spezialisierte Anwaltskanzlei.

Mehr Arbeitsplätze

Mit Blick auf den 2023 gesunkenen CO2-Ausstoß sagte er: „Leider liegt ein wichtiger Grund dafür in der schwächelnden Wirtschaft und selbst die Lobbyorganisation ,Agora Energiewende’ meinte vor wenigen Tagen: ,der krisenbedingte Produktionseinbruch schwächt den Industriestandort Deutschland. Wenn in der Folge Emissionen lediglich ins Ausland verlagert werden, ist auch für das Klima nichts gewonnen.’“ Umso erfreulicher sei es, dass sich in Leutkirch bei der Wirtschaft vieles positiv entwickele. So seien etwa die Arbeitsplatzzahlen weiter steigend.

Freuen sich über die Urkunde zum Prädikat „Erholungsort“ (von links): Daniela Sottsas (Touristinfo Leutkirch), Julia Panzram (Leiterin Touristinfo Leutkirch), Hans-Jörg Henle, Klaus Tappeser und Inna Greifenstein (RP Tübingen). (Foto: Patrick Müller )

Um Positives ging es dann auch bei der Übergabe der Urkunde für das Prädikat „Erholungsort“. Regierungspräsident Klaus Tappeser lobte die Entwicklung Leutkirchs und hob die maßgebliche Rolle von Henle bei der Ansiedlung von Center Parcs hervor. Von der touristischen Infrastruktur profitieren auch die Einheimischen, so Tappeser.

Viel Musik

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang vom Sängerkranz Leutkirch und der Stadtkapelle Leutkirch. Zum abschließenden Stehempfang spielten die Danzlmusikanten. Die Gäste - darunter der Staatssekretär Benjamin Strasser (FDP), der Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) und der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) , sowie weitere Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vertreter der Kirchen, Glaubensgemeinschaften und Schulen - nutzten die Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Stadtkapelle Leutkirch unter der Leitung von Emma Geser. (Foto: Patrick Müller )

Vor dem Stehempfang wurde der neue Imagefilm gezeigt, in dem die Kernstadt und alle Ortschaften mit ihren Highlights gezeigt werden. Von den über 400 Gäste gab es für den Film viel Applaus.