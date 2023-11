Die Leutkircher Tierauffangstation steckt in Schwierigkeiten. Zu wenige helfende Hände lassen die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen stoßen. Sollte sich diese Situation nicht ändern, könnte es sein, dass der Tierschutzverein das Katzenhauses im Unterzeiler Weg schließen muss.

Wie bei vielen anderen Vereinen fehlt es in der Tierauffangstation an Menschen, die sich in ihrer Freizeit für eine gute Sache - in diesem Fall für Katzen, die an 365 Tagen im Jahr versorgt werden müssen - einsetzen. Versorgt werden die Samtpfoten täglich in zwei Schichten, die jeweils zwei bis vier Stunden in Anspruch nehmen. Dabei heißt es nicht nur die Katzen füttern und mit ihnen spielen, sondern auch deren Hinterlassenschaften entsorgen sowie die notwendigen Hygiene einhalten.

Immer mehr Katzen

Zum Aufgabengebiet der Freiwilligen gehört zusätzlich, Medikamente zu verabreichen, aber auch Vermittlungsgespräche zu führen. „Leider ist die Situation im Katzenhaus im Moment sehr schwierig, da wir viel zu wenig Helfer haben, die sich um die Tiere kümmern“, sagt Vanessa Hungerbühler, stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Wir hatten schon Angst, dass wir über die Weihnachtsfeiertage schließen müssen. Das geht aber nicht, da wir aktuell zu viele Katzen haben und alle umliegenden Tierheime voll sind. Vanessa Hungerbühler

Bärbel Hemer, Vorsitzende des Vereins, meint: „Es wäre wirklich schade, wenn wir schließen müssten. Außerdem ist das bei der enormen Katzenpopulation in und um Leutkirch fast undenkbar.“ Während früher die Rede von Frühjahrs- und Herbstkatzen war, hat sich die Situation enorm verändert. Oftmals kommen nicht nur zweimal im Jahr kleine Katzenkinder auf die Welt, sondern mittlerweile bis zu vier Mal. Dabei werden immer wieder zwischen fünf und acht Junge geboren. Hochgerechnet kommen auf diese Weise sehr viele Katzen zusammen.

„Tiere sind keine Gegenstände“

Ein Grund mehr, weshalb der Leutkircher Tierschutzverein nach wie vor Katzenbesitzer auffordert, ihre Tiere einer Kastration zu unterziehen. Aus Sicherheitsgründen und unabhängig von der aktuellen Situation gibt der Tierschutzverein über die Weihnachtszeit bis Anfang Januar keine Katzen heraus. Hintergrund ist, dass lebendige Tiere nichts unter dem Weihnachtsbaum zu suchen hätten. „Tiere sind keine Gegenstände, die man einfach so verschenken kann. Die benötigen nach wie vor eine gescheite Betreuung und möchten auch selbst in den Urlaubszeiten nicht alleine sein“, so Hemer.

Die Mitglieder des Tierschutzvereins sind auch in diesem Jahr wieder auf dem Leutkircher Weihnachtsmarkt vom 30. November bis 3. Dezember mit ihrem Glühwein- und Punschstand vertreten. Wer beim Verkauf mit anpacken oder künftig in der Tierauffangstation mithelfen möchte, darf sich gerne unter Telefon 0174/5487466 oder 0157/82027092 melden.