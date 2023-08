Weltmusik im Leutkircher Brauereihof Härle am 13. August

Weltmusik vom Feinsten auf der Rampe im Hof der Brauerei Härle in Leutkirch: Am Sonntag, 13. August, nimmt das in Oberschwaben durch zahlreiche Auftritte bekannte „Baro Drom Orkestar“ sein Publikum auf eine musikalische Reise von den rumänischen Hora, den ungarischen Czardas über Jazz, Manouche bis hin zu Klezmer–Melodien und orientalen Klängen aus der Türkei und Armenien. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr und findet bei schlechter Witterung in der Malztenne statt. Der Eintritt kostet 13 Euro im Vorverkauf im Brauereikontor sowie 15 Euro an der Abendkasse. Härle–Klubber, Studenten und Schüler zahlen zwei Euro weniger.

Das Klangrepertoire der vier Profimusiker aus Florenz in Italien ist laut Ankündigung des Veranstalters an Breite kaum zu überbieten. Dabei treffen höchste Virtuosität und italienisches Temperament auf balkanische Leidenschaft voller pulsierender Rhythmik, Dynamik und Sinnlichkeit. Bei den meisten der Songs handelt es sich um Originalkompositionen. Der Pressemitteilung zufolge sind auch die präsentierten Klassiker mit einem ansteckenden Power–Worldbeat–Groove infiziert, der sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht und sofort in die Tanzbeine geht.