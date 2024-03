Weltladen Leutkirch grundlegend renoviert

Der Weltladen Leutkirch hat ein neues Ambiente. Wie aus einer Mitteilung des Weltladens hervorgeht, haben ehrenamtliche Helfer die Räumlichkeiten in einer zweiwöchigen Arbeit grundlegend renoviert. Demnach erhielt der Verkaufsraum in der Marktstraße 17 nicht nur ein neues Farbkonzept an Decke und Wänden, sondern auch eine komplett neue Beleuchtung. Außerdem wurden die Regale durch eine laut eigenen Angaben praktischere Ausführung ersetzt.

Herausfordernd seien die neuen Wand- und Deckenverkleidungen der beiden Schaufenster gewesen, da in dem historischen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert nichts rechtwinkelig oder lotrecht sei. Die Laibungen der fast ein Meter dicken Wände waren laut Mitteilung erschwerend auch noch angeschrägt.

Der Weltladen Leutkirch wird vom Verein Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Eine Welt betrieben. Das Team umfasst 15 Freiwillige, die sich um Einkauf, Buchführung und Verkauf kümmern und bietet laut eigenen Angaben eine Auswahl fair gehandelter Produkte aus vielen Ländern.