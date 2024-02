Weinseminar an der Volkshochschule

An der Volkshochschule findet am Freitag, 15. März findet ein Weinseminar mit dem Thema „Italiens Süden - das alte Oenotria?“ statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Dozent Niko Nimmerrichter ist DipWSET Weinakademiker und verfügt über langjährige Erfahrung. Er hat eine umfangreiche Ausbildung beim „Wine & Spirit Education Trust London“ abgeschlossen. Bei dem Weinseminar stehen die Rebsorten Kampaniens, Apuliens, Basilikatas und Kalabriens im Mittelpunkt. Außerdem werden auch die Inseln der Region und deren Erzeugnisse beleuchtet. Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation beschreibt der Dozent diese sehr unterschiedlichen Weinbauregionen und stellt sie in einer Verkostungsauswahl vor. Alle Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule in der Marktstraße 32, Telefon 07561/87188.